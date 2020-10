Motocross, GP Fiandre 2020 MX2: Tom Vialle controlla i rivali

Si chiude sotto il segno di Tom Vialle il GP delle Fiandre 2020 per i protagonisti della MX2. Il francese di casa KTM non vince in Belgio, ma con due secondi posti controlla i rivali nella prima delle tre competizioni che si svolgeranno sulla terra di Lommel.

La giornata si è aperta sotto l’insegna del britannico Ben Watson che, a bordo della sua Yamaha, ha dettato il passo per gran parte della corsa. Il numero 919 del gruppo ha completato la corsa con un vantaggio di 22″ su Vialle, secondo davanti al connazionale Maxime Renaux (Yamaha). Al quarto posto spicca il nome di Jago Geerts.

Quest’ultimo, padrone di casa, si è imposto nella seconda competizione. Nell’ultima fatica di giornata, Geerts ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il già citato Vialle che, con due secondi posti raccolti, porta a casa la prima tappa del trittico belga. Ultimo gradino del podio in gara 2 per l’olandese Roan Van De Moosdijk (Kawasaki) davanti al tedesco Thomas Olsen (Husqvarna) ed al britannico Watson.

Prossimo appuntamento mercoledì 21 ottobre per il GP di Limburg.

CLASSIFICA GP FIANDRE 2020 MX2 GARA-1

1 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:16.844 16 0:00.000 0:00.000 2:05.428 3 52.5

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:38.867 16 0:22.023 0:22.023 2:05.708 2 52.4

3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:45.047 16 0:28.203 0:06.180 2:06.362 1 52.1

4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:48.001 16 0:31.157 0:02.954 2:05.700 3 52.4

5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:59.390 16 0:42.546 0:11.389 2:07.893 4 51.5

6 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 37:17.998 16 1:01.154 0:18.608 2:09.521 1 50.8

7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 37:35.361 16 1:18.517 0:17.363 2:09.788 2 50.7

8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:42.982 16 1:26.138 0:07.621 2:10.870 2 50.3

9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 37:45.724 16 1:28.880 0:02.742 2:08.622 1 51.2

10 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 37:47.895 16 1:31.051 0:02.171 2:06.973 2 51.8

CLASSIFICA GP FIANDRE 2020 MX2 GARA-2

1 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:22.920 16 0:00.000 0:00.000 2:08.164 8 51.4

2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:32.431 16 0:09.511 0:09.511 2:07.605 1 51.6

3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:50.471 16 0:27.551 0:18.040 2:08.152 6 51.4

4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:53.902 16 0:30.982 0:03.431 2:08.003 3 51.4

5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:55.521 16 0:32.601 0:01.619 2:09.504 5 50.8

6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:19.456 16 0:56.536 0:23.935 2:07.711 1 51.5

7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 37:21.762 16 0:58.842 0:02.306 2:08.518 2 51.2

8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 37:44.242 16 1:21.322 0:22.480 2:11.188 2 50.2

9 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 38:08.344 16 1:45.424 0:24.102 2:10.775 6 50.3

10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 38:18.544 16 1:55.624 0:10.200 2:11.859 5 49.9

Foto: Infront