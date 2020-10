Midtjylland-Atalanta, Champions League: orario, programma, tv, probabili formazioni, streaming

Ritorna la Champions League. Dopo l’incredibile cavalcata della passate edizione, l’Atalanta riparte dalla Danimarca, dove affronterà il Midtjylland nella prima giornata della fase a gironi. La squadra di Gasperini è stata sorteggiata nel raggruppamento con Liverpool ed Ajax e dunque i nerazzurri sono obbligati a vincere contro quella che si presenta essere la “cenerentola” del girone. Atalanta che deve poi riscattare il brutto ko in campionato a Napoli, dove è crollata per 4-1, perdendo l’imbattibilità in questa stagione.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Midtjylland-Atalanta , match valido per la 1^ giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

MIDTJYLLAND-ATALANTA : PROBABILI FORMAZIONI

MIDTJYLLAND (4-3-3): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Cajuste, Onyeka, Evander; Mabil, Kaba, Pione Sisto

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel

MIDTJYLLAND-ATALANTA : DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE:

21.00: Midtjylland-Atalanta

MIDTJYLLAND-ATALANTA : COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

