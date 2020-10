Inter-Borussia Moenchengladbach, Champions League: orario, programma, tv, probabili formazioni, streaming

Il calcio in Europa vede scattare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale mercoledì 21 ottobre, vedrà concludersi il programma della prima giornata. Uno dei match previsti alle ore 21.00 sarà quello tra l’Inter ed i tedeshi del Borussia Moenchengladbach. Nerazzurri con il 3-5-2, teutonici con il 4-2-3-1.

La gara tra Inter e Borussia Moenchengladbach si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il match della prima giornata della Champions League di calcio inizierà alle ore 21.00. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ed in streaming gratuito su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram, Plea.



PROGRAMMA INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Mercoledì 21 ottobre, ore 21.00

Inter-Borussia Moenchengladbach

Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Diretta streaming su Mediaset Play, Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse