LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden in DIRETTA: Caviezel si mette alle spalle i big, tutti vicinissimi. De Aliprandini nono: podio a un soffio

11.20: Il nostro racconto della prima manche si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento a pochi minuti prima delle 13 con la Diretta live della seconda manche del gigante di Soelden

11.19: Questa la classifica provvisoria al termine della prima manche:

1. Caviezel G. 1:08.13

2. Kranjec Z. +0.06

3. Kristoffersen H. +0.10

4. Pinturault A. +0.15

5. Braathen L. +0.24

6. Meillard L. +0.28

7. Odermatt M. +0.31

8. Haugen L. K. +0.42

9. de Aliprandini L. +0.57

10. Ligety T. +0.77

11.17: Ormai è ufficiale, saranno quattro gli azzurri nella seconda manche. de Aliprandini è nono, Moelgg, al rientro, è 20mo, Borsotti è 22mo, Nani è 24mo

11.16: Niente impresa anche per l’ultimo degli azzurri, Tommaso Sala che chiude al 49mo posto a 3″77 da Caviezel. Saranno quattro gli azzurri nella seconda manche

11.14: Non ci sono altri inserimenti nelle prime 30 posizioni. Tra poco Sala

11.12: Fuori dai 30 anche il penultimo azzurro Baruffaldi che è 45mo a 3″66

11.12: Peccato per Daniele Sorio ma anche lui come gli altri azzurri ha fatto un grande muro. Sorio chiude 32mo a 2″39 da Caviezel. Ora Baruffaldi

11.10: Indietro Hadalin, esce Haaser

11.08: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese. Tra poco Sorio e Baruffaldi

11.06: Il belga Maes si inserisce al 21mo posto a 1″59 e fa scalare di una posizione Borsotti e Nani

11.04: Al momento 20mo Melgg, 21mo Borsotti, 23mo Nani

11.03: Male il norvegese McGrath che chiude 30mo a 2″56

11.03: Lo svizzero Sette è dietro agli azzurri, 24mo a 1″92

11.02: Lo statunitense Radamus è 28mo a 2″32 da Caviezel

11.01: Bene nel muro (ma c’è la nebbia ora) non benissimo nel finale l’azzurro Nani che chiude al 23mo posto con 1″89 di ritardo

11.01: Bravissimo Moelgg che limita i danni nel finale e chiude 20mo a 1″46 da Caviezel. Ora Nani

11.00: 7 decimi di ritardo per Moelgg all’intermedio

11.00: Perde progressivamente terreno l’austriaco Kriechmayr e chiude 25mo a 2″14. Ora Moelgg

10.56: Lo slovacco Zampa chiude al 24mo posto a 2″04 da Caviezel

10.55: Il migliore degli austriaci è Brennsteiner, 18mo a 1″40, Borsotti scala in 20ma posizione

10.53: Perde troppo nel finale Borsotti che però potrebbe qualificarsi per la seconda manche: è 19mo a 1″71

10.52: Errore in alto per Borsotti che all’intermedio ha un ritardo di 95 centesimi

10.51: Perde troppo nel finale dopo un discreto muro il norvegese Solheim che è 20mo a 1″93. Ora Borsotti

10.50: Lo svizzero Noger chiude al 23mo posto a 2″99 da Caviezel, qualificazione a rischio

10.48: Buon muro ma perde troppo nel finale lo svizzero Murisier che è 17mo a 1″22 dal compagno di squadra che guida la classifica

10.47: Imprecisioni sul muro di Philp che perde tanto e chiude a 2″76 da Caviezel: ventesimo

10.46: Il francese Favrot commette un errore in fondo al muro e chiude 14mo a 96 centesimi da Caviezel

10.44: Perde progressivamente il canadese Read che chiude con 1″96 di ritardo ed è 18mo

10.41: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 22 discese:

1. Caviezel G. 1:08.13

2. Kranjec Z. +0.06

3. Kristoffersen H. +0.10

4. Pinturault A. +0.15

5. Braathen L. +0.24

6. Meillard L. +0.28

7. Odermatt M. +0.31

8. Haugen L. K. +0.42

9. de Aliprandini L. +0.57

10. Ligety T. +0.77

10.40: Incide troppo sulle lamine nel muro il tedesco Luitz che accumula un ritardo di 1″75 ed è 17mo

10.39: Incrocia le punte sul ripido lo statunitense Cochrane-Siegle, si inclina ed esce di scena

10.38: E’ 13mo il tedesco Schmid che chiude a 93 centesimi da Caviezel

10.34: Stava facendo una grande gara l’austriaco Leitinger che aveva 49 centesimi di ritardo all’intermedio ma va in rotazione subito dopo la rilevazione del tempo di metà gara ed esce di scena

10.33: Errori su errori del francese Sarrazin che perde un’enormità sul muro ed è 17mo a 2″99

10.32: Cresce il ritardo di Mayer nel finale: l’austriaco chiude con 1″41 da Caviezel ed è 15mo

10.31: Mayer all’intermedio ha un ritardo di un secondo

10.31: Errore di Schwarz prima del piano: l’austriaco chiude con un ritardo abissale, 2″79, 15mo

10.30: Schwarz all’intermedio ha un ritardo di 1″80

10.27: E’ lì anche Odermatt! Chiude al settimo posto a 37 centesimi da Caviezel. L’impressione è che la pista si stia velocizzando nell’ultimo tratto perchè si susseguono i migliori tempi in questa parte

10.26: Odermatt all’intermedio ha 55 centesimi di ritardo, bene nel muro

10.25: Continua a perdere il francese Muffat-Jeandet che chiude 11mo a 87 centesimi

10.24: Muffat-Jeandet all’intermedio ha un ritardo di 81 centesimi

10.23: E’ quinto Braathen! Chiude con 24 centesimi di ritardo, recuperando quasi due decimi nell’ultimo tratto a Caviezel. Che affollamento là davanti in classifica

10.23: Braathen all’intermedio ha 39 centesimi di ritardo

10.22: E’ primo Gino Caviezel!!! Gran finale per lo svizzero che va al comando con 6 centesimi di vantaggio su Kranjec

10.21: Caviezel ha solo 24 centesimi di ritardo all’intermedio

10.20: Bravissimo lo svizzero Meillard! Nel finale guadagna tantissimo ed è quarto a 22 centesimi. C’è anche lui per il podio

10.19: Meillard all’intermedio ha 7 decimi di ritardo

10.18: Bravo l’azzurro De Aliprandini! Guadagna tanto nel finale e chiude a 51 centesimi da Kranjec ed è quinto!

10.17: All’intermedio dopo il muro De Aliprandini ha un ritardo di 62 centesimi

10.17: Al primo intermedio l’azzurro ha un vantaggio di un decimo!

10.16: Lo statunitense Ligety guadagna nel finale su Kranjec ed è quinto a 75 centesimi. Tocca all’azzurro De Aliprandini

10.15: Ligety all’intermedio ha un ritardo di 89 centesimi

10.14: Limita i danni nel finale lo statunitense Ford che chiude sesto a un secondo esatto da Kranjec

10.14: Ford all’intermedio ha 95 centesimi di ritardo

10.13: Finale in rimonta per Pinturault che però si deve accontentare del terzo posto provvisorio con 9 centesimi di ritardo. Tutti vicinissimi!!! Che seconda manche si prospetta!|

10.12: Una sbavatura sul muro per Pinturault che ha 26 centesimi di ritardo all’intermedio

10.11: E’ secondo il norvegese Kristoffersen che chiude vicinissimo a Kranjec: 4 centesimi di ritardo

10.11: Kristoffersen ha 16 centesimi di ritardo all’intermedio

10.08: il croato Zubcic guadagna quasi mezzo secondo nella parte finale, a dimostrazione che Kranjec non è stato impeccabile, e chiude terzo a 72 centesimi

10.08: All’intermedio Zubcic ha 1″18 di ritardo, tutti accumulati sul muro

10.07: Tiene bene nel finale il norvegese Nestvold-Haugen che chiude al secondo posto a 36 centesimi di Kranjec

10.06: Nestvold-Haugen commette qualche errore sul muro e ha 25 centesimi di ritardo all’intermedio

10.04: Kilde esce subito prima dell’intermedio. Stava disputando una grande gara, aveva quasi mezzo secondo di vantaggio su Kranjec

10.03: Continua a perdere nel finale Faivre che chiude a 1″12 da Kranjec. Ora Kilde

10.02: Spesso fuori tempo Faivre che ha 59 centesimi di ritardo all’intermedio

10.01: Non sembra aver scatenato tutti i cavalli Kranjec che chiude con 1’08″19 la sua prova. Pista perfetta e questo potrebbe essere un grande vantaggio per lo sloveno. Ora la riprova con Faivre

9.59: Partito Kranjec

9.58: C’è lo sloveno Kranjec pronto a prendere il via

9.56: C’è il sole a Soelden, -8 gradi alla partenza, giornata ideale

9.55: Un solo svedese al via, si tratta di Jakobsen che parte per penultimo

9.54: Anche oggi, come ieri per le donne, gli austriaci padroni di casa non partono con i favori del pronostico: nessun austriaco nel primo e nel secondo gruppo. Il primo a partire sarà Schwarz con il pettorale 16

9.52: Questi, invece, i pettorali dei favoriti per la vittoria finale: Kranjec 1, Faivre 2, Kilde 3, Nestvold-Haugen 4, Zubcic 5, Kristoffersen 6, Pinturault 7, Meillard 11, Odermatt 15

9.50: Questi i pettorali degli azzurri che sono 7: De Aliprandini 10, Borsotti 29, Moelgg 33, Nani 34, Sorio 48, Baruffaldi 49, Sala 54

9.47: Un in bocca al lupo particolare a Manfred Moelgg che fa il suo ritentro dopo il grave infortunio che lo ha costretto a interrompere la scorsa stagione

9.45: L’Italia, che non potrà contare su Tonetti, si gioca una sola carta quest’oggi in chiave top ten, Luca De Aliprandini, mentre gli altri azzurri avranno come obiettivo la qualificazione alla seconda manche

9.40: Non mancano gli outsider in questa gara, dallo sloveno Kranjec, al croato Zubcic, agli svizzeri, guidati dal rientrante Odermatt. Sono loro gli atleti da tenere d’occhio per il podio di oggi.

9.37: La sfida più attesa è quella tra il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, entrambi beffati lo scorso anno nella corsa alla Coppa del Mondo dal norvegese Kilde

9.33: Abbiamo ancora negli occhi la splendida doppietta azzurra di ieri con Marta Bassino e Federica Brignone rispettivamente prima e seconda nel Gigante di apertura. Oggi l’Italia è destinata a recitare il ruolo da comprimaria ma gli azzurri cercheranno di essere comunque protagonisti anche se non partono con i favori del pronostico

9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport appassionati di sci alpino e benvenuti alla diretta live della prima gara maschile della stagione 2020/2021, il Gigante di Solden

La startlist ed il programma del gigante maschile di Soelden

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gigante di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Primo grande duello tra Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen. Il francese ed il norvegese sono i favoriti per la vittoria odierna e sono anche i principali candidati per la conquista della sfera di cristallo.

Fari puntati anche su Aleksander Aamodt Kilde, che sarà anche il primo a partire. Il norvegese si presenta al cancelletto di partenza da campione in carica, avendo vinto la classifica generale nella passata stagione. Attenzione anche al croato Filip Zubcic, allo sloveno Zan Kranjec ed all’americano Tommy Ford.

In casa Italia è quasi impossibile replicare il risultato di ieri di Bassino e Brignone. Gli azzurri puntano soprattutto ad un piazzamento in Top-10. La principale carta italiana è Luca de Aliprandini, mentre c’è da segnalare il ritorno in gara di Manfred Moelgg dopo il grave infortunio della passata stagione.

La prima manche del gigante maschile di Soelden scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda comincerà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

