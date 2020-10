LIVE Musetti-Pellegrino 6-2 6-1, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: al diciottenne di Carrara basta un’ora per i primi quarti in un 250

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Bello anche il momento a suo modo umano, con l’abbraccio e una stretta di mano finale tra due giocatori che si conoscono bene, cosa che infonde non poca fiducia per tante ragioni. Musetti affronterà ora uno dei giocatori più caldi del momento, il tedesco Yannick Hanfmann.

LORENZO MUSETTI AI QUARTI: netto il 6-2 6-1 in un’ora su Andrea Pellegrino, in una partita sempre comandata dal più giovane dei due.

40-15 DUE MATCH POINT MUSETTI: risposta di dritto lunga di Pellegrino.

30-15 Prende la rete Musetti, che trova la riga con la volée di rovescio.

15-15 Ace di Musetti, verso l’esterno.

0-15 Appena largo il rovescio lungolinea di Musetti.

5-1 Musetti, due smash servono a Pellegrino per vincere il game.

40-30 Palla corta di dritto stavolta vincente di Pellegrino.

30-30 Punto che si chiude a rete, palla corta di rovescio di Pellegrino, controsmorzata vincente di Musetti.

30-15 Errore di Pellegrino.

30-0 Gran reattività di Pellegrino sul tentativo di rovescio in avanzamento di Musetti, lo costringe a sbagliare con il dritto.

15-0 Dritto in rete di Musetti. Pellegrino sta servendo per rimanere nel match.

5-0 Musetti, altro brutto errore di Pellegrino che cerca il dritto incrociato per chiudere il punto e trova invece la rete.

40-30 Appena lunga la risposta di dritto di Pellegrino.

30-30 Non controlla il rovescio Pellegrino.

15-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Musetti.

15-15 Servizio e due dritti di Musetti.

0-15 Stavolta il rovescio di Musetti trova il corridoio.

4-0 BREAK MUSETTI: rovescio in rete dall’angolo sinistro di Pellegrino, che mostra anche col linguaggio del corpo sempre meno fiducia.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Pellegrino, ancora una volta un pochino troppo basso (rete).

30-30 La battaglia sulla diagonale del rovescio la vince Pellegrino, Musetti affossa il suo in rete.

15-30 Buona prima di Pellegrino.

0-30 Clamoroso scambio vinto da Musetti, davvero clamoroso! Lob difensivo di rovescio e, dopo un aiuto del nastro, palla corta di dritto per vincere un punto che Pellegrino aveva giocato benissimo.

0-15 Altro scambio in cui a Pellegrino manca il vincente di dritto, che finisce in rete, dopo aver comandato con questo colpo.

3-0 Musetti, altra risposta lunga di Pellegrino e break confermato, seppur con un brivido neanche troppo piccolo, dal toscano.

Vantaggio Musetti, risposta lunga di Pellegrino.

40-40, 2a parità: doppio fallo di Musetti. Game più lungo del match.

Vantaggio Musetti, seconda al centro e carica e dritto successivo che pizzica la riga di fondo.

40-40 Spreca malamente Pellegrino, che aveva comandato brillantemente con il dritto sulla seconda di Musetti, ma mette poi la palla corta con il suo colpo preferito in rete.

30-40 PALLA BREAK PELLEGRINO: dritto incrociato largo di Musetti, prima chance per il pugliese.

30-30 Stavolta a rete ci vanno entrambi, ma il punto lo vince Musetti.

15-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Musetti.

15-15 Prova il serve&volley Musetti, ma Pellegrino gli tira una risposta di rovescio violenta che non consente al suo avversario di controllare la palla.

15-0 E ancora un pezzo d’arte di Musetti! Pellagrino avanza benissimo a rete con il rovescio, ma il toscano trova un gran passante in lungolinea con lo stesso colpo vedendo il varco.

2-0 BREAK MUSETTI: riesce di nuovo a spingere da fondo, Pellegrino non ha modo di spostarsi così velocemente da impedire il terzo break del match.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: appena largo il dritto stretto del toscano, sarebbe stato un vincente.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: spinge con li dritto lungolinea il toscano, per Pellegrino è complesso rispondere e l’ultimo rovescio lo mette in rete.

15-30 Rovescio in rete di Pellegrino.

15-15 Stecca di rovescio Musetti, che era comunque tenuto lontano dal dritto di Pellegrino.

0-15 Meravigliosa palla corta di Musetti! Con il rovescio esce dallo scambio con una delicatezza enorme, Pellegrino neanche ha il tempo di partire.

1-0 Musetti, buona prima del diciottenne di Carrara.

40-15 Pellegrino riesce ad allontanare Musetti, ma la sua palla corta di rovescio si ferma in rete.

30-15 Musetti chiama a rete Pellegrino, il cui rovescio incrociato esce di poco.

15-15 Dritto lungo di Musetti che stava cercando di spostare Pellegrino.

15-0 Servizio e dritto di Musetti.

Si ricomincia. Al servizio Musetti.

28 minuti la durata del primo parziale.

6-2 SET MUSETTI: dritto con discesa a rete di Pellegrino, che si vede tornare indietro un potente dritto sul quale la volée esce di poco.

30-40 SET POINT MUSETTI: rovescio profondo del toscano, Pellegrino stecca con il proprio.

30-30 Cerca il vincente lungolinea di rovescio Musetti, ma trova la rete.

15-30 Lungo il dritto di Pellegrino. Entrambi i giocatori stanno combattendo anche con il vento.

15-15 Spinge con il dritto da sinistra Pellegrino per ottenere il punto.

0-15 Si presenta a rete Pellegrino, ma Musetti riesce a costringerlo a una complessa palla corta di rovescio e poi lo passa con il dritto.

5-2 Musetti, Pellegrino non trova il campo con il recupero di dritto.

40-15 Altro scambio lungo, Pellegrino non riesce a trovare che la rete col dritto d’incontro sul rovescio di Musetti.

30-15 Scambio piuttosto lungo, alla fine del quale Musetti accelera a sufficienza con il dritto lungolinea da costringere Pellegrino al recupero in rete.

15-15 Sbaglia con il dritto incrociato Musetti, mettendolo in rete.

15-0 Buona prima di Musetti.

4-2 Musetti, Pellegrino s’inventa un grandissimo dritto in recupero per recuperare una situazione molto difficile, mandare lontano Musetti e poi chiudere di rovescio.

40-30 Il nastro respinge il dritto in avanzamento di Pellegrino.

40-15 Servizio e dritto di Pellegrino, ma il secondo colpo è lungo.

40-0 Gran spinta da fondo con il dritto di Pellegrino, è il colpo con il quale riesce a far più male quando può.

30-0 Buona prima esterna di Pellegrino.

15-0 Dritto in rete di Musetti.

Ricordiamo che il vincitore di questo match affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, che in apertura di giornata ha travolto il norvegese Casper Ruud per 6-2 6-1. Hanfmann è uno dei giocatori più caldi del momento tra Challenger e ATP, ma senz’altro in pochi pronosticavano il successo con un altro giocatore proveniente da giorni molto sicuri.

4-1 Musetti, confermato rapidamente il break con due dritti in avanzamento e il terzo sul quale non rimane in campo il passante di rovescio incrociato di Pellegrino.

40-0 Basta la prima centrale a Musetti.

30-0 Pellegrino riesce a prendere il comando dello scambio con il dritto, ma al momento di chiudere in lungolinea trova il nastro a dirgli di no.

15-0 Musetti chiama a rete Pellegrino con la palla corta di rovescio, e con il successivo lo passa in lungolinea.

3-1 BREAK MUSETTI: Pellegrino tradito dal nastro, il suo dritto finisce allungato oltre la riga di fondo.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: di nuovo Pellegrino non ha il tempo di organizzarsi con il dritto in uscita dal servizio, che finisce lungo.

0-30 Pellegrino fuori posizione sulla risposta molto profonda di Musetti di rovescio, il dritto è in rete.

0-15 Gran risposta di dritto incrociato di Musetti, che col successivo chiude il punto.

2-1 Musetti, seconda con rimbalzo stranissimo che sorprende Pellegrino, il cui rovescio non può per forza di cose essere efficace.

40-15 Spinge ancora con il dritto Musetti, non dando modo a Pellegrino di uscire dalla zona dei teloni.

30-15 Prende campo con un certo agio Musetti e chiude con la palla corta di dritto sopra la rete.

15-15 Doppio fallo di Musetti che ha forzato la seconda esterna.

15-0 Buona prima di Musetti.

1-1 Pellegrino riesce a giocare dal centro verso il lato destro di Musetti, che non riesce a mettere in campo il dritto.

40-30 Stavolta Musetti trova la cannonata in risposta, mandando Pellegrino fuori posizione.

40-15 Buona prima al centro di Pellegrino.

30-15 Sbaglia la risposta di dritto Musetti.

15-15 Altro scambio lungo, Musetti viene spinto fin sui teloni e l’ultimo suo dritto è in rete.

0-15 Rovescio lungo di Pellegrino sulla diagonale sinistra.

1-0 Musetti, altra buona prima per il diciottenne di Carrara.

40-30 Buona prima di Musetti.

30-30 Dritto complicatissimo di Musetti che rimane in campo, non controlla la palla Pellegrino.

15-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Musetti, mettendolo molto lungo.

15-15 Rovescio in rete di Pellegrino.

0-15 Subito un lungo e gran scambio, senza risparmio per i due, con Musetti che sbaglia l’ultimo dritto in avanzamento.

11:29 Si parte! Al servizio Musetti.

11:25 Già in campo i due giocatori per il palleggio di riscaldamento.

11:21 Un precedente tra i due, lo scorso anno al Challenger di Vicenza, con vittoria di Pellegrino in tre set.

11:18 Dopo la grande paura di ieri, con Fabio Fognini positivo al coronavirus, c’è di nuovo una certa serenità, al netto di voci più o meno incontrollate che hanno disturbato le ultime ore: l’incontro tra due giocatori dall’indubbio talento, ma dalla diversa evoluzione tennistica, c’è ed è prossimo a svolgersi.

11:15 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE per il match di secondo turno (che, a livello ATP 250, equivale agli ottavi) dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino. Sulla terra rossa la sfida tricolore metterà in palio l’accesso ai quarti, ma non ci sono dubbi che vi sia grande preoccupazione.

Il caso di positività al Covid-19 di Fabio Fognini è stato un fulmine a ciel sereno, con l’estromissione conseguente del ligure dal torneo. Aspetto, però, ancor più significativo è il fatto che il giocatore di Arma di Taggia abbia disputato il doppio con Musetti e pertanto anche il giovane talento nostrano, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (avversari nel match di doppio menzionato) potrebbero aver contratto il famigerato Coronavirus. Si è in attesa del riscontro dei tamponi effettuati sugli interessati ed è chiaro che l’avvicinamento a questo confronto è accompagnato da tanta tensione.

Parlando degli aspetti agonistici, Musetti è atteso a una riconferma dopo l’ottimo esordio contro l’uruguaiano Pablo Cuevas. Nel momento più importante del match, il 18enne nativo di Carrara ha saputo tirar fuori il proprio miglior tennis, mettendo in mostra alcuni colpi specialità della casa, come uno splendido rovescio lungolinea nel corso del tie-break del primo set. Si spera, dunque, di parlare di qualcosa di sportivo oggi anche perché Pellegrino, tennista proveniente dalle qualificazioni, è in ottima forma e l’ha dimostrato nel confronto di 1° turno, opposto all’altro italiano Stefano Travaglia (ritiratosi nel terzo set).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il secondo in programma, con inizio degli incontri previsto alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse