LIVE Musetti-Pellegrino, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: derby tricolore agli ottavi di finale con paura per i contagi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino. Sulla terra rossa la sfida tricolore metterà in palio l’accesso ai quarti, ma non ci sono dubbi che vi sia grande preoccupazione.

Il caso di positività al Covid-19 di Fabio Fognini è stato un fulmine a ciel sereno, con l’estromissione conseguente del ligure dal torneo. Aspetto, però, ancor più significativo è il fatto che il giocatore di Arma di Taggia abbia disputato il doppio con Musetti e pertanto anche il giovane talento nostrano, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (avversari nel match di doppio menzionato) potrebbero aver contratto il famigerato Coronavirus. Si è in attesa del riscontro dei tamponi effettuati sugli interessati ed è chiaro che l’avvicinamento a questo confronto è accompagnato da tanta tensione.

Parlando degli aspetti agonistici, Musetti è atteso a una riconferma dopo l’ottimo esordio contro l’uruguaiano Pablo Cuevas. Nel momento più importante del match, il 18enne nativo di Carrara ha saputo tirar fuori il proprio miglior tennis, mettendo in mostra alcuni colpi specialità della casa, come uno splendido rovescio lungolinea nel corso del tie-break del primo set. Si spera, dunque, di parlare di qualcosa di sportivo oggi anche perché Pellegrino, tennista proveniente dalle qualificazioni, è in ottima forma e l’ha dimostrato nel confronto di 1° turno, opposto all’altro italiano Stefano Travaglia (ritiratosi nel terzo set).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il secondo in programma, con inizio degli incontri previsto alle ore 10.00. Buon divertimento!

