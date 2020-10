LIVE Musetti-Cuevas 7-6 7-5, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro al secondo turno dopo la sospensione per pioggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Dopo le 2 ore e 11 minuti di oggi (pioggia esclusa) Musetti affronterà al secondo turno il vincente del derby tra Andrea Pellegrino, uscito dalle qualificazioni, e Stefano Travaglia.

VINCE LORENZO MUSETTI! 7-6(4) 7-5, Cuevas butta via la partita con un doppio fallo e consegna all’azzurro la sua prima volta al secondo turno in un ATP 250, e per di più all’esordio in questa categoria!

Vantaggio Musetti, MATCH POINT: riga piena sulla risposta e rovescio che Cuevas non rimanda dall’altra parte!

40-40 Cuevas viene a rete, Musetti non riesce ad alzare a sufficienza il lob per evitare lo smash.

30-40 MATCH POINT MUSETTI: rischia tantissimo l’azzurro giocando sul lungolinea dopo la palla corta di Cuevas invece di scegliere la parte di campo aperta, ma comunque vince il punto!

30-30 Rovescio lungolinea tentato da Musetti, ma la palla non va oltre la rete.

15-30 Contropiede di dritto vincente di Cuevas in uscita dal servizio. Naturalmente ricordiamo che sulla terra, fino a un certo punto, è possibile giocare anche sotto l’acqua, diversamente da veloce ed erba.

0-30 E sbaglia di rovescio Cuevas dopo una gran risposta di Musetti, momento chiave questo per il match.

0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA IN CONTROPIEDE DI MUSETTI!

Cuevas va a servire con la pioggia che è un po’ aumentata.

6-5 Musetti, seconda esterna e smash! Cuevas andrà ora a servire per restare nel match.

Vantaggio Musetti, CHE PUNTO! Un grande dritto vicino all’incrocio delle righe dopo aver retto a una quasi micidiale risposta di Cuevas!

40-40 Sbaglia il dritto in corsa Musetti. Qualche goccia di pioggia scende di nuovo, non tale però da creare problemi per il momento.

40-30 Cuevas butta fuori dal campo Musetti con il dritto lungolinea, chiude con il successivo smash.

40-15 Sempre più avanti con il rovescio Musetti, Cuevas sull’ultimo non riesce praticamente a togliersi la palla dal corpo.

30-15 Prova a liberarsi dello scambio Cuevas con il rovescio, ma lo manda ben lontano dal campo.

15-15 Rovescio lungo di Musetti.

15-0 Rovescio lungo di Cuevas.

5-5 BREAK MUSETTI! MAGNIFICO ROVESCIO INCROCIATO! E prima aveva risposto con il dritto nei piedi di Cuevas!

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: stecca col dritto Cuevas, Lorenzo prende subito il comando dello scambio e muove l’uruguaiano con il dritto per vincere il punto.

15-30 Gran rovescio lungolinea vicino alla riga di Musetti, che si apre il campo per chiudere con il dritto!

15-15 Lungo il dritto di Cuevas.

15-0 Trova profondità con il dritto Cuevas, Musetti troppo lontano.

4-5 Cuevas, spinge con rovescio e dritto Musetti in lungolinea provocando l’errore dell’uruguaiano, che però andrà a servire per allungare la partita al cambio di campo.

40-30 Doppio fallo di Musetti.

40-15 Musetti vuole venire a rete, Cuevas cerca di passarlo di rovescio, ma la risposta è fuori.

30-15 Dritto largo dal centro di Musetti.

30-0 Prima vincente di Musetti.

15-0 Rovescio di Cuevas in rete.

3-5 Cuevas, tiene la battuta l’uruguaiano. Qualche rammarico per Musetti sulle due palle break.

Vantaggio Cuevas, spinge da fondo con il dritto l’uruguaiano.

40-40 Si presenta subito a rete Cuevas, Musetti cerca di passarlo con l’incrociato di rovescio, ma trova la volée dell’uruguaiano ad aspettarlo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: rovescio dell’azzurro dal centro che non supera la rete.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: grandissimo punto dell’azzurro che spinge con entrambi i colpi, viene ricacciato indietro dopo la discesa a rete, ma costringe Cuevas a mettere largo il rovescio!

15-30 Bravo Musetti a prendere campo con il dritto e chiudere in lungolinea in avanzamento!

15-15 Si difende come può Musetti, ma sono troppo penetranti in questo caso i dritti di Cuevas.

0-15 Subito molta profondità di Musetti con il rovescio, costringe Cuevas all’errore in lunghezza.

Ed ecco che si riprende.

15:13 Ricordiamo la situazione: Musetti ha vinto il primo set per 7-6, ma Cuevas è avanti 4-3 e servizio nel secondo set. Sarà lui a iniziare di nuovo alla battuta.

15:11 Giocatori di nuovo in campo per il riscaldamento, dopo un’ora e mezza di pausa si ricomincia!

15:00 Si continua ad aspettare per la ripresa del gioco.

Ci risentiremo quando il match riprenderà. Ricordiamo il punteggio: 7-6 nel primo set per Musetti, 3-4 per Cuevas nel secondo con break di vantaggio.

PARTITA SOSPESA – Stavolta la pioggia è ancor più consistente, e dopo un’ora e 40 minuti i due giocatori devono per forza di cose tornare negli spogliatoi.

3-4 Cuevas, risposta in rete e Musetti tiene un turno di servizio difficile, ma in cui forse ha iniziato a riprendere fiducia dopo qualche game di appannamento.

Vantaggio Musetti, GRAN PUNTO! Nessuno dei due molla, alla fine è Cuevas a sbagliare di rovescio.

40-40, 3a parità: risposta di rovescio larga di Cuevas.

Vantaggio Cuevas, palla break: palla corta di rovescio di Musetti, ma l’uruguaiano è un gatto e ci arriva per poi chiudere dall’altra parte con il dritto successivo.

40-40, 2a parità: brutto errore con il dritto in avanzamento di Musetti, che lo mette largo.

Vantaggio Musetti, Cuevas sbaglia la risposta di rovescio.

40-40 Cerca di venire a rete sulla seconda Musetti, ma Cuevas gli tira la palla nei piedi con il rovescio.

40-30 Gran dritto vincente di Musetti!

30-30 Cerca direttamente il vincente con il rovescio Musetti, ma la palla non rientra. La risposta di Cuevas aveva assunto un gran angolo.

30-15 Prova a spingere Cuevas, ma la palla è lunga.

15-15 Gran dritto dopo il servizio che si stampa sulla riga di Musetti!

0-15 Musetti non controlla il dritto in uscita dal servizio su risposta profonda di Cuevas.

2-4 Cuevas, prima vincente al centro e break confermato.

40-15 Prima vincente di Cuevas.

30-15 Non funziona la palla corta di dritto di Cuevas, palla che si affossa a metà rete.

30-0 Risposta larga di Musetti con il rovescio.

15-0 Gran veronica di Cuevas, che poi intercetta il lob di Musetti con lo smash.

2-3 Break Cuevas, l’uruguaiano con il dritto tiene sempre Musetti lontano e poi gioca il vincente all’incrocio delle righe.

Vantaggio Cuevas, palla break: sbaglia il dritto dal centro Musetti.

40-40 Sbaglia con il dritto Cuevas, annullata anche la seconda palla break.

30-40 Palla break Cuevas, gran prima di Musetti.

15-40 Due palle break Cuevas, Musetti non riesce a far passare una palla corta di dritto che era comunque alta.

15-30 Bella prima centrale di Cuevas.

0-30 Sbaglia di nuovo con il dritto Musetti, tenuto lontano dai dritti profondi di Cuevas.

0-15 Sbaglia con il dritto Musetti.

2-2 Sul nastro la risposta di Musetti.

Ritornato Cuevas, ecco che si riparte.

Si ricomincerà a giocare, nel frattempo Cuevas se n’era andato dal campo e Musetti no.

Di acqua ne sta scendendo abbastanza, ancora nessuna decisione presa. La sensazione però è che si stia per mandare Musetti e Cuevas negli spogliatoi.

Ancora momenti di attesa.

PARTITA SOSPESA. La pioggia blocca l’incontro, ci si ferma con Cuevas che ha la palla del 2-2. Per il momento i due giocatori restano sulle sedie.

Vantaggio Cuevas, comanda da fondo l’uruguaiano, non trova il dritto in corsa Musetti.

40-40 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Cuevas.

40-30 Musetti sfrutta il fatto che Cuevas vada avanti e poi indietro per sbilanciarlo e vincere il punto.

40-15 Rovescio lungo di Cuevas in recupero.

40-0 Gioca bene con il rovescio Musetti, però l’ultimo lo mette fuori dal campo.

30-0 Gran dritto vincente incrociato di Cuevas.

15-0 Perde il controllo del dritto Musetti.

2-1 Musetti, break Cuevas: impatta male con la palla l’azzurro che perde subito il break di vantaggio. Non c’era stata neppure una chance nel primo set, ora due break in pochi minuti.

Vantaggio Cuevas, palla break: appena lungo il dritto di Musetti.

40-40, 3a parità: e con il serve&volley annulla il pericolo Musetti, bravissimo con il rovescio!

Vantaggio Cuevas, palla break: l’uruguaiano coglie Musetti fuori posizione con il rovescio e ne gioca tre molto belli, di cui l’ultimo lungolinea è vincente.

40-40, 2a parità: palla corta di rovescio in arretramento di Musetti che si ferma sul nastro.

Vantaggio Musetti, stecca Cuevas con il rovescio che finisce ben al di là del campo.

40-40 Il nastro porta via la palla a Cuevas sulla risposta di rovescio.

30-40 Palla break Cuevas, grave errore di Musetti che sullo smash a rimbalzo dopo il servizio mette la palla appena larga.

30-30 Palla corta di dritto molto bella di Musetti, Cuevas ci arriva però e trova qualcosa non da comuni mortali con il rovescio sulla riga esterna, inevitabile l’errore di Lorenzo successivo.

30-15 ENORME DRITTO IN RECUPERO DI MUSETTI! Con Cuevas a rete arriva questo spettacolare incrociato!

15-15 Sbaglia in uscita dal servizio Musetti.

15-0 Prima vincente di Musetti.

2-0 BREAK MUSETTI! Si lancia a rete Cuevas, ma la demivolée di rovescio è preda del lob di Lorenzo che resta in campo!

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: avanza con il dritto l’uruguaiano, Lorenzo non riesce a trovare il campo con il rovescio lungolinea che va in corridoio.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: trova l’ace Cuevas.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: spinge con il dritto l’azzurro e provoca l’errore di Cuevas che trova solo la rete.

0-30 Dritto di Cuevas che esce male dalla racchetta ed è lungo.

0-15 CHE RISPOSTA DI DRITTO DI MUSETTI!

1-0 Musetti, prima vincente!

40-30 Disegna benissimo il campo con il dritto Musetti, ma Cuevas trova un recupero difficilissimo che obbliga Lorenzo a giocare un altro dritto, molto più difficile e incrociato, che esce.

40-15 Altro servizio e dritto di Musetti.

30-15 Servizio e dritto di Musetti.

15-15 Stavolta Musetti non riesce a scendere a rete con i tempi giusti, non controlla la demivolée sul dritto di Cuevas.

15-0 SUBITO GRAN PUNTO VINTO DA MUSETTI! Colpiscono entrambi senza remore, poi l’azzurro vince lo scambio a rete!

Pausa piuttosto lunga prima dell’inizio del secondo set, che ora va a prendere il via.

7-4 SET MUSETTI! E CON CHE VINCENTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA ALL’INCROCIO DELLE RIGHE!

6-4 DUE SET POINT MUSETTI: punto tutto all’attacco dell’azzurro, che però non chiude a rete con la volée di dritto e si espone al passante di rovescio. Ancora un turno di battuta.

6-3 TRE SET POINT MUSETTI! Gran risposta e poi rovescio slice che Cuevas non riesce a mantenere in campo mettendolo in rete!

5-3 Musetti, accelerazione di dritto di Cuevas in rete e questa gli costa tantissimo.

4-3 Musetti, servizio e dritto che lo portano per la prima volta avanti nel tie-break. Due turni di battuta ora per Cuevas.

3-3 Brutto errore di Cuevas con il rovescio lungolinea che finisce in rete, aveva tutto il lato sinistro del campo aperto. Si cambia campo.

2-3 Cuevas, dritto sul quale Musetti non arriva. L’azzurro ha due servizi.

2-2 E Musetti si riprende il minibreak con l’errore di rovescio di Cuevas.

1-2 Minibreak per Cuevas, gran dritto vicino alla riga e Musetti non può controllare la palla in controbalzo. Due servizi per l’uruguaiano.

1-1 PUNTO CLAMOROSO DI MUSETTI! Veronica spalle alla rete e rovescio che sbilancia Cuevas che sbaglia dopo aver pensato di aver vinto il punto!

0-1 Cuevas, servizio e tocco delizioso col dritto dell’uruguaiano. Due turni di battuta per Musetti.

6-6 E si va dunque al tie-break.

40-30 Prima chiamata fuori a Musetti ed è una fortuna, aveva sbagliato malamente. Sulla seconda ottiene il punto.

30-30 Sbaglia il rovescio da sinistra in uscita dal servizio Musetti.

30-15 Notevole dritto in corsa di Musetti, che recupera una situazione difficile e costringe a sua volta Cuevas a cercare una difficile soluzione con il colpo omologo che però finisce larga!

15-15 Servizio e dritto in avanzamento di Musetti verso l’incrocio delle righe.

0-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio Musetti.

5-6 Cuevas, dritto in rete di Musetti nel tentativo di accelerare, e questa palla che si ferma sul nastro lo rimanda a servire per restare nel primo set.

Vantaggio Cuevas, rovescio piuttosto violento dell’uruguaiano che a Musetti non da il tempo per giocare la palla corta in modo fruttifero.

40-40 CHE RECUPERO DI MUSETTI! Palla che con il rovescio si stampa sulla riga, Cuevas cerca una soluzione in mezzo alle gambe che non trova che la rete.

40-30 Prima vincente di Cuevas al centro.

30-30 Cuevas stecca malamente il dritto in uscita dal servizio.

30-15 Prima esterna vincente di Cuevas.

15-15 Dritto in recupero di Musetti appena lungo.

0-15 Splendido rovescio incrociato vincente di Musetti, Cuevas fermo!

5-5 Gran prima carica esterna di Musetti, Cuevas risponde da molto lontano e sbaglia con il rovescio.

Vantaggio Musetti, sbaglia la risposta Cuevas sulla seconda dell’azzurro.

40-40 Bravissimo Musetti con la palla corta di rovescio, ma è ancora più bravo Cuevas a trovare un grandissimo vincente con il dritto incrociato da posizione difficile.

40-30 Prima vincente di Musetti, al centro.

30-30 Risposta di rovescio molto corta di Cuevas, Musetti però non trova la misura del campo con il rovescio.

30-15 Gran dritto di Musetti con il lungolinea, Cuevas recupera ma è sorpreso dalla profondità e Lorenzo riesce con un secondo dritto a chiudere.

15-15 Secondo doppio fallo di Musetti.

15-0 Gran scambio! Cuevas prova a sfondare con il dritto contro quello di Musetti, che però resiste e costringe l’uruguaiano a uscirne per cercare il lungolinea che sbaglia.

4-5 Cuevas, gran rovescio di Musetti che allontana l’uruguaiano, il secondo però lo spedisce lungo. L’azzurro va a servire per restare nel set.

40-15 Cuevas chiama a rete Musetti, che gioca la demivolée di dritto, preda però dell’uruguaiano che col rovescio si prende il punto.

30-15 Servizio, dritto e poi attesa del rimbalzo per giocare il secondo dritto in avanzamento vincente di Cuevas.

15-15 Bellissima palla corta con il rovescio di Musetti, non ci arriva Cuevas!

15-0 Prima vincente di Cuevas.

4-4 Cuevas riesce ad allontanare Musetti con un bel rovescio, il secondo però lo mette in rete nel tentativo di giocare in lungolinea.

40-15 Gran controsmorzata di Musetti! Aveva cercato il dropshot di dritto direttamente dalla risposta Cuevas.

30-15 Primo doppio fallo di Musetti.

30-0 Risposta in rete di Cuevas.

15-0 Servizio e dritto di Musetti.

Intanto arriva da Parma la notizia della vittoria nel Challenger di Frances Tiafoe: l’americano ha battuto 6-3 3-6 6-4 Salvatore Caruso. Entrambi poi voleranno in Sardegna. L’ultimo atto di Parma è stato rinviato a oggi per pioggia.

3-4 Cuevas, dritto largo di Musetti.

40-15 Cerca di bloccare la palla col rovescio Musetti, ma è appena lunga.

30-15 Gran volée di rovescio di Cuevas, che se la toglie dal corpo dopo il rovescio di Musetti che non riesce ad alzare la palla con il dritto.

15-15 Cerca la risposta in avvicinamento con il rovescio Musetti, ma gli rimane in rete.

0-15 Dritto in rete di Cuevas dopo uno scambio in cui non è riuscito a tenere lontano Musetti.

3-3 Spinge ancora Musetti con il dritto e si va a prendere un game che avrebbe potuto mettersi assai male.

Vantaggio Musetti, servizio centrale e dritto vincente.

40-40 Musetti cerca subito di togliersi dallo scambio con la palla corta di rovescio, ma trova solo la rete.

40-30 CHE SCAMBIO! Lo vince Musetti, dopo accelerazioni e smorzate di entrambi di grandissima qualità, l’azzurro piazza lo smash vincente!

30-30 Appena lunga l’accelerazione di dritto di Musetti.

30-15 Stavolta il rovescio di Cuevas non è efficace, palla corta che finisce sotto la rete.

15-15 Recupera subito con servizio e dritto lungolinea Musetti.

0-15 Splendido rovescio di Cuevas che si stampa sulla riga, Musetti non ha il tempo di organizzarsi.

2-3 Cuevas, splendida palla corta con il rovescio dell’uruguaiano che Musetti, tenuto lontano dalla prima del suo avversario, non può arrivare a prendere.

40-30 Scambio lungo, Musetti alla fine colpisce leggermente largo il rovescio.

30-30 Perde il controllo della risposta di rovescio Musetti.

15-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Cuevas, e dire che la risposta di Musetti con il rovescio non era stata un granché.

15-15 Prima esterna vincente di Cuevas.

0-15 Secondo doppio fallo di Cuevas.

2-2 Se ne va con grande rapidità il game per Musetti, esce il rovescio di Cuevas in risposta.

40-0 Prima vincente di Musetti.

30-0 Quarto ace di Musetti.

15-0 Piazza subito l’ace Musetti.

1-2 Cuevas, servizio e dritto per prendersi il game.

40-30 Di nuovo molto bravo Musetti a girare da subito il punto costringendo Cuevas a giocare il rovescio per difendersi, l’uruguaiano poi cerca un difficile vincente in corsa che finisce in corridoio.

40-15 Sbaglia Cuevas di pochissimo nel tentativo di chiudere il punto.

40-0 Bella risposta di Musetti, ma è lungo il tentativo di rovescio vincente in contropiede.

30-0 Altra prima profonda di Cuevas.

15-0 Cuevas si prende con autorità il primo punto del game.

1-1 Larga la risposta di rovescio incrociata di Cuevas.

40-30 Cuevas gira di nuovo lo scambio col dritto incrociato fin dalla risposta e va a prendersi il punto in avvicinamento alla rete.

40-15 Servizio e smash da fondocampo di Musetti.

30-15 Seconda esterna di Musetti, Cuevas però comanda con il dritto e l’azzurro mette fuori il suo nel tentativo di giocare un complicato vincente.

30-0 Ancora ace di Musetti, centrale.

15-0 Buona prima di Musetti, è un ace.

0-1 Cuevas, risposta in rete di Musetti.

40-30 Lungo il rovescio in recupero di Musetti.

30-30 Musetti trova tre eccellenti recuperi su un paio di dritti e smash di Cuevas, poi però sbaglia il rovescio incrociato che l’avrebbe portato a due palle break.

15-30 Primo doppio fallo di Cuevas.

15-15 Bravo Musetti a comandare lo scambio girandolo con il dritto, ottimo anche il dritto verso l’incrocio delle righe destro.

15-0 Cuevas trova subito grande profondità con il dritto per vincere il primo punto.

11:52 Finito il riscaldamento, si comincia!

11:50 Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, dunque Cuevas servirà per primo.

11:48 Chi vince questo incontro affronterà uno tra Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, protagonisti del match successivo sullo stesso campo.

11:45 Entrano in campo i due giocatori per il palleggio di riscaldamento: ci stiamo avvicinando a questa sfida tra due rovesci a una mano.

11:43 Ricordiamo la grande qualità di Pablo Cuevas, che anche se calato negli ultimi tempi rimane un ex numero 19 del mondo con sei tornei ATP all’attivo, tre dei quali vinti consecutivamente a San Paolo.

11:39 Sono ben dieci gli italiani in tabellone in questo torneo nato in modo specifico per poter sopperire alla mancanza di tanti altri, fermati dalla pandemia di coronavirus: l’ATP, in questo senso, è riuscita a creare un ragionevole calendario per questa stagione ridotta, mentre la WTA ha avuto molte più difficoltà. Oltre a Musetti, ci sono Fabio Fognini (bye al primo turno), Andreas Seppi, Gianluca Mager, Marco Cecchinato (derby), Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia (secondo derby), Salvatore Caruso, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri (terzo derby).

11:36 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport. Tra poco vi racconteremo il match tra Lorenzo Musetti e l’uruguaiano Pablo Cuevas, valido per il primo turno dell’ATP di Sardegna 2020, che si svolge al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula. Si è appena concluso l’incontro che lo precedeva, in cui il ceco Jiri Vesely ha sconfitto il polacco Kamil Majchrzak per 6-1 7-5.

Il programma di Musetti-Cuevas

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e l’uruguaiano Pablo Cuevas. Il 18enne nativo di Carrara, presente nel tabellone principale grazie a una wild card, avrà un esordio ostico contro il sudamericano, terraiolo doc e dunque particolarmente adatto a questa superficie.

Musetti dovrà sfoderare il proprio miglior tennis per poter pensare di proseguire il percorso nel torneo sardo, visto il suo obiettivo di guadagnare punti in quest’ultimo scorcio di stagione ed entrare nella top-100. Indubbiamente, i valori tecnici non fanno difetto a Lorenzo, che specie in termini di potenza ha compiuto dei grandi miglioramenti nell’ultimo anno, accrescendo tanti aspetti del proprio tennis. In aggiunta a questo, i tocchi sopraffini sono sempre quelli, ma ovviamente vanno accompagnati da una continuità che al giocatore del Bel Paese ancora manca. Un aspetto abbastanza normale, parlando di un tennista molto giovane.

Dall’altra parte del campo vi sarà Cuevas, costretto alla resa al secondo turno del Roland Garros 2020 dal greco Stefanos Tsitsipas (semifinalista dello Slam parigino). Un giocatore molto solido, ma anche di tocco quando si trova a giocare a rete. Pertanto, un player che sa il fatto suo, capace di essere insidioso e di fare la differenza colpi al rimbalzo, specie con il rovescio. Pertanto si prospetta una sfida interessante tra i due e lo spettacolo dovrebbe essere garantito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Sardegna 2020 tra Lorenzo Musetti e l’uruguaiano Pablo Cuevas: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la seconda in programma sul campo principale (inizio dei match alle ore 10.00). Buon divertimento!

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events