Juventus-Barcellona oggi: orario, tv, programma, streaming, formazioni Champions League

Oggi mercoledì 28 ottobre (ore 21.00) si gioca Juventus-Barcellona, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Si torna in campo a otto giorni di distanza dalla prima giornata della massima competizione europea, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena lo scontro diretto tra le due grandi favorite del gruppo G. Settimana scorsa i bianconeri avevano regolato a domicilio la Dinamo Kiev per 2-0, mentre i catalani avevano travolto il Ferencvaros con un netto 5-1 al Camp Nou. Si preannuncia una sfida estremamente appassionante e avvincente, il cui esito è fondamentale nella corsa verso il primo posto nel girone. I Campioni d’Italia cercheranno di giocarsela alla pari contro i blaugrana in una partita dal pronostico particolarmente incerto.

Andrea Pirlo deve fare a meno di Cristiano Ronaldo, allora giocherà Morata in attacco con Dybala. Chiesa e Kulusevski sugli esterni, chiavi del centrocampo affidate a Bentancur e Rabiot. Difesa completamente ridisegnate per le assenze di Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, De Ligt: spazio a Cuadrado e Frabotta sulle fasce, Danilo e Demiral al centro davanti al portiere Szczesny. Il Barcellona replicherà con un 4-2-3-1: Griezmann unica punta, alle sue spalle agiranno Lionel Messi, Ansu Fati e Trincao; Busquets e De Jong sulla mediana; Neto tra i pali al posto di ter Stegen, protetto dalla linea difensiva composta da Sergio Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Juventus-Barcellona, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Canale 5, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su Mediaset Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-BARCELLONA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE:

21.00 Juventus-Barcellona

JUVENTUS-BARCELLONA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV, Mediaset Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse