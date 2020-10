Judo: Budapest sarà la prossima sede dei Mondiali a giugno del 2021. In palio punti fondamentali per la qualificazione olimpica

Sarà la città di Budapest ad ospitare la prossima edizione dei Campionati Mondiali Senior di judo, in programma a partire dal 3 giugno 2021. La rassegna iridata, oltre ad assegnare pesantissime medaglie mondiali individuali e a squadre, sarà valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. L’ultimo termine utile per accumulare punti nel ranking a cinque cerchi è fissato infatti per il 28 giugno dell’anno prossimo, perciò il Mondiale ungherese (che assegnerà 2000 punti ai vincitori) rappresenterà un evento a dir poco fondamentale in ottica pass e per ottenere la miglior posizione possibile in classifica in vista del sorteggio olimpico.

In precedenza Budapest aveva ottenuto la candidatura per ospitare il Mondiale 2022, mentre la prossima edizione si sarebbe dovuta disputare a Tashkent, in Uzbekistan. László Tóth, presidente della federazione ungherese di judo, ha annunciato questa novità nel corso dell’ultima giornata di gare del recente Grand Slam magiaro andato in scena dal 23 al 25 ottobre proprio alla László Papp Budapest Sports Arena, che sarà dunque sede del prossimo Campionato del Mondo Senior. Ricordiamo che la capitale ungherese ha già ospitato nel 2017 un’edizione della rassegna iridata, in cui l’Italia portò a casa una medaglia d’argento grazie a Matteo Marconcini nella categoria fino a 81 kg.

Foto: IJF