Jannik Sinner-Rafael Nadal, le quote delle scommesse: spagnolo super-favorito, all’azzurro serve l’impresa

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Rafael Nadal nei quarti di finale del Roland Garros 2020. Martedì 6 ottobre (attorno alle ore 19.00) l’azzurro scenderà sulla terra rossa di Parigi e cercherà l’impresa quasi impossibile contro il fuoriclasse spagnolo. Il nostro portacolori, alla sua prima apparizione nello Slam nella capitale francese, è arrivato fino a questo punto del torneo con grandissima personalità, sconfiggendo due quotati big come il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev. Il 19enne partirà chiaramente con tutti gli sfavori del pronostico e dovrà inventarsi una vera e propria magia se vorrà tenere testa al mancino di Manacor, già capace di alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri per ben dodici volte e agevolmente trionfatore nei primo quattro incontri disputati in questa stagione.

Gli allibratori sono praticamente certi riguardo all’esito dell’incontro e le quote delle scommesse sono decisamente ben delineate alla vigilia dell’incontro. La vittoria di Rafael Nadal è data a 1.05-1.10 a seconda dei vari operatori del settore: si tratta di una quota bassissima, a testimonianza della quasi certezza del successo dell’attuale numero 2 al mondo. Un’affermazione di Jannik Sinner rappresenterebbe una vera e propria impresa tennistica, il sigillo del nostro portacolori ha quote molto elevate: i vari bookmakers la danno tra 10.00 e 11.50.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse