Italia-Olanda oggi, Nations League: orario, tv, streaming, probabili formazioni

Oggi mercoledì 14 ottobre (ore 20.45) si gioca Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2020 di calcio. A Bergamo gli azzurri andranno a caccia della vittoria nella quarta giornata del gruppo 1, dopo aver pareggiato con la Polonia tre giorni fa. La nostra Nazionale si trova in testa alla classifica con 5 punti, uno in più rispetto a Polonia e Olanda. Quello che andrà in scena nel capoluogo orobico sarà dunque uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alla Final Four: un successo varrebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno per entrambe le squadre, gli azzurri cercheranno di fare la differenza contro gli orange, già sconfitti un mese fa in trasferta.

Mancini potrebbe operare qualche cambio rispetto alla partita di tre giorni fa, inserendo Chiellini in difesa e Sensi a centrocampo, mentre in attacco spazio a Immobile, al posto dello squalificato Belotti, accanto a Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa. De Boer punterà sul tridente con Berghuis, Depay, Babel, mentre saranno assenti de Ligt e de Roon. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Olanda, match valido per la fase a gironi della Nations League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-OLANDA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE:

20.45 Italia-Olanda

ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-OLANDA:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel.

Foto: Lapresse