Italia-Danimarca oggi, calcio femminile: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, alle ore 17.30, la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per affrontare la Danimarca nel match valido per il Gruppo B di qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre, vittoriose nei primi sette confronti disputati, hanno la necessità di battere le danesi, attualmente in vetta al girone con otto successi in altrettanti incontri, avendo realizzato la bellezze di 45 reti, senza averne subita neanche una.

Non è stato un avvicinamento facile quello della compagine di Milena Bertolini. L’emergenza sanitaria ha fatto sentire i suoi effetti, vista la positività di Alia Guagni, tra i pilastri della selezione del Bel Paese. Fortunatamente, nel primo pomeriggio di ieri, sono risultati negativi i due tamponi di controllo a cui si erano sottoposte ieri mattina altre due calciatrice inizialmente positive ai test molecolari effettuati a Coverciano. Tuttavia, la defezione di Guagni va ad aggiungersi a quelle di Gama, Bergamaschi, Polli e di Glionna che non saranno disponibili per il match odierno. Tanto passerà dai piedi di Cristiana Girelli, top scorer in queste qualificazioni con 8 reti realizzate, al pari della stella del Chelsea in casa danese Pernille Harder. E’ chiaro che le sfide contro la formazione allenata da Lars Sondergaard (la seconda il 1° dicembre a Viborg) e la partita contro Israele da recuperare saranno quelle che daranno un connotato preciso al raggruppamento.

ITALIA-DANIMARCA IN TV CALCIO FEMMINILE

Oggi, martedì 27 ottobre, allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Danimarca nel match decisivo per le Qualificazioni agli Europei 2022, valido per il Gruppo B. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 27 ottobre

ore 17.30 Italia vs Danimarca – Qualificazioni Europei 2022 (Gruppo B)

ITALIA DANIMARCA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Salvai, Linari, Boattin; Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. All.: Bertolini.

DANIMARCA (3-4-3): Larsen; Pedersen, Boye Soerensen, Veje; Soerensen, Troelsgaard, Pedersen, Svava; Larsen, Harder, Nadim. All.: Sondergaard.

Foto: LaPresse