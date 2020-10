Il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi del Roland Garros. Sfida di lusso a Zverev o derby?

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Roland Garros, e questo ormai si sa. Quel che ancora non si sa, complice il programma ritardato dalla pioggia e quello del Court Suzanne Lenglen andato oltremodo lungo, è chi sarà il prossimo avversario dell’altoatesino. Va detto che sarà in ogni caso qualcuno con cui sarà accomunato dalla lingua, essendo l’altoatesino bilingue italiano-tedesco.

Per il diciannovenne di San Candido, infatti, c’è la possibilità di sfidare Alexander Zverev, recente finalista Slam agli US Open, o Marco Cecchinato, autore di una gran corsa a partire dalle qualificazioni fino al terzo turno con un tennis di alto livello finalmente ritrovato grazie alla cura di Max Sartori, l’uomo che per tutta la carriera ha fatto le fortune di Andreas Seppi, arrivato nei primi 20 sotto la sua guida e capace di battere praticamente tutti i grandi del suo tempo.

Uno scontro, dunque, che sarà diverso a seconda di chi arriverà, ma con la speranza più che viva che questa sia solo una prima volta agli ottavi, che possa essere seguita da tante altre nel prossimo futuro. La prima volta, però, sarà domenica.

Foto: LaPresse