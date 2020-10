La seconda giornata della Serie A1 di hockey pista non si è ancora conclusa. Stasera infatti è in programma un super posticipo: Forte dei Marmi-Trissino, sfida ad alta quota.

I toscani vorranno rifarsi dopo il ko subito in trasferta sulla pista del Sarzana, per trovare i primi punti della stagione 2020/2021, mentre i veneti andranno a caccia di uno “scalpo importante” per dare continuità alla vittoria raccolta settimana scorsa ai danni del Monza e raggiungere la testa della classifica, a punteggio pieno, occupata in questo momento da Lodi, Sarzana e la rivelazione Grosseto.

Hockey pista, Serie A1: Forte dei Marmi-Trissino, programma, orari e tv del posticipo

Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GSH TRISSINO

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Louis Hyde di Breganze (VI)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- forxtri – Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri

DIRETTA MSCHANNEL – canale 814 di Sky

DIRETTA MSSPORT – Digitale Terrestre – Valle D’Aosta: Canale 634, Piemonte: Canale 601, Lombardia: Canale 645, Veneto: Canale 675, Liguria: Canale 684, Trentino Alto Adige: Canale 626/651, FriuliVeneziaGiulia: Canale 625, EmiliaRomagna: Canale 602, Toscana: Canale 650, Marche: Canale 643, Umbria: Canale 661, Abruzzo: Canale 686, Molise: Canale 648, Basilicata: Canale 633, Campania: Canale 610, Lazio: Canale 633- Sardegna: 669

Foto: FISR/Fusalli