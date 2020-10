Golf: positivo il caddie di Joachim Hansen, il danese deve rinunciare all’ultimo giro dell’Open d’Italia 2020

Questa mattina all’Open d’Italia 2020 in corso allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo si è visto un partente in meno. Il danese Joachim Hansen, infatti, è stato escluso per decisione dell’European Tour dall’ultimo giro a causa della positività al Covid-19 del suo caddie, Adam Drummond.

Sono negativi al test il francese Robin Roussel e lo spagnolo Adrian Otaegui, che ieri avevano girato con lui nel corso del terzo giro. Hansen abbandona quando si trovava al 33° posto, lo stesso di Francesco Laporta, con lo score di -9 (207 colpi); era andato in calando: dopo un primo giro in 64 e un secondo in 69, nel terzo aveva fatto segnare sulla carta un 74.

Partono in testa nell’ultimo giro gli inglesi Ross McGowan e Laurie Canter, entrambi a -19 dopo le prime 54 buche dell’evento che è stato salvato nel calendario del tour europeo, pur senza presenza di pubblico e vicino Brescia invece che nell’originaria collocazione romana.

Foto: Federazione Italiana Golf