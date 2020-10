Golf, Open d’Italia 2020: le voci. Canter: “Unico obiettivo affrontare al meglio buca per buca”. Mazzoli: “Molto contento della mia prestazione”

Varie e differenti le reazioni successive al primo giro dell’Open d’Italia 2020, che ha visto Laurie Canter volare a -12 con un giro memorabile, da record. I suoi 60 colpi sono ora scolpiti nella storia del più importante torneo italiano, anche se l’inglese rimane con i piedi saldi a terra.

Queste le sue dichiarazioni raccolte dalla FIG: “Ho disputato un ottimo giro. Sono stato molto preciso da tee a green creandomi così ottime opportunità per mettere a segno dei birdie. Complimenti allo Chervò Golf per le condizioni fantastiche del green. Non ho mai pensato alla possibilità di eguagliare il record assoluto sull’European Tour (Oliver Fisher Portugal Masters 2018 ndr). Il mio unico obiettivo era affrontare al meglio buca per buca“.

La scoperta del giorno, almeno a questi altissimi livelli, è Stefano Mazzoli, 16° a -5 insieme a Lorenzo Scalise. Le parole al sito federale del più giovane dei due: “Sono molto contento della mia prestazione. Ho avuto un ottimo avvio con due birdie poi una leggera flessione fino a una conclusione di gara in crescendo. Il campo, in ottime condizioni soprattutto nei green, può esaltare le mie caratteristiche di giocatore potente dal tee, pertanto voglio sfruttare al massimo le mie chance“.

Guido Migliozzi fa invece -4 con Edoardo Molinari e Francesco Laporta: “Sono abbastanza soddisfatto nonostante il rammarico per una partenza lenta nelle prime nove buche. Poi nelle seconde nove ho cambiato marcia con dei tee shot molto precisi in fairway. Il bogey all’ultima buca lascia l’amaro in bocca ma resto fiducioso per i prossimi giri“.

Renato Paratore, dopo il suo -1, così parla all’ANSA: “Le prime nove buche non le ho giocate bene. Poi sono stato bravo a recuperare nella seconda parte di gara con una buona rimonta, ma potevo fare di più. Questo campo concede molte chance da birdie. Domani dovrò sfruttarle al massimo per provare a recuperare“.

Foto: Federazione Italiana Golf