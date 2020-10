Golf: Dustin Johnson positivo al coronavirus, ha manifestato sintomi. Il numero 1 del mondo salterà la CJ Cup

Scossone nel mondo del golf proprio alla vigilia della CJ Cup, che per quest’occasione cambia continente causa restrizioni da coronavirus e si gioca negli Stati Uniti, a Shadow Creek. Dustin Johnson è infatti risultato positivo al Covid-19 e dovrà rimanere in quarantena per 10 giorni, saltando così il torneo. Il 36enne di Columbia è stato testato dopo che aveva manifestato alcuni sintomi.

Il numero 1 del mondo, che verrà rimpiazzato nel field da J.T. Poston, ha dichiarato: “Chiaramente sono molto dispiaciuto, non vedevo l’ora di competere questa settimana, ma farò tutto il possibile per tornare velocemente. Ho già scambiato alcune chiamate con il team medico del PGA Tour e apprezzo tutto il supporto e la guida che mi hanno dato“.

Loading...

Loading...

Dustin Johnson non giocava dallo US Open, dove aveva chiuso al sesto posto interrompendo una serie di quattro podi consecutivi: il secondo posto al PGA Championship, il primo al Northern Trust, l’altro secondo al BMW Championship e l’altra vittoria al Tour Championship, evento conclusivo del circuito americano. Da notare che, anche senza il format particolare di quest’ultimo evento (legato a quelli precedenti dei playoff della FedEx Cup), Johnson sarebbe risultato comunque nel podio, con il terzo miglior score effettivo.

Il suo numero 1 nell’OWGR è ora in pericolo, poiché Jon Rahm può scavalcarlo con una serie di combinazioni nel prossimo torneo. Lo spagnolo dovrà finire primo, secondo da solo oppure a pari merito con un solo altro giocatore.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse