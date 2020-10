Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Lotto con gente che ha 12-14 anni meno di me, sono più pimpanti”

La seconda settimana di gara del Giro d’Italia 2020 si è conclusa ieri a Piancavallo con un bilancio indubbiamente negativo in ottica maglia rosa per Vincenzo Nibali, costretto adesso ad attaccare nella terza settimana per provare perlomeno a salire sul podio della generale. Lo Squalo dello Stretto, dopo aver pagato dazio sabato a cronometro come da previsione, si è staccato sull’arrivo in salita del Piancavallo evidenziando una forma insufficiente per tenere il passo indiavolato imposto dalla Sunweb di Wilco Kelderman. L’azzurro si trova attualmente in settima piazza nella graduatoria assoluta a 3’29” dal leader Joao Almeida e a 33″ dal 3° posto di Jai Hindley.

“La realtà dei fatti deve essere accettata ma, allo stesso tempo, affrontata con la massima determinazione – ha dichiarato Nibali al termine della tappa (fonte: Gazzetta dello Sport) – Ho fatto un po’ di fatica, come non mai. Qui si va forte, e pensare che qualcuno fa passare il messaggio che il livello non sia alto. Macché. La Sunweb è stata degna della migliore Sky dei tempi d’oro. Un trenino impressionante per il ritmo che hanno imposto. Kelderman si è confermato, pure Almeida ha tenuto bene. Io ho pagato, ma rispetto a tre anni fa a Piancavallo i miei dati e i miei tempi sono migliori“.

“Non ho fatto errori tattici – prosegue il 35enne siciliano – Quando ho visto che non potevo fare altro, sono andato sulla difensiva. Ho trovato intensa con chi c’era dietro, come Bilbao e Fuglsang. Senza neanche guardarci troppo in faccia, siamo arrivati al traguardo. Sto lottando con gente che ha 12-14 anni meno di me. Diciamo che sono più pimpanti… Ho corso senza risparmiarmi, mi sono difeso e ho limitato il ritardo. Manca una settimana alla fine e la posta è ancora alta“.

Foto: Lapresse