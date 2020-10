Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Era difficile fare una reale selezione. In discesa mi sono messo davanti per precauzione”

Vincenzo Nibali si è distinto durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo ha fatto lavorare i suoi compagni di squadra lungo la salita di Monte Scuro, poi in discesa ha preso la testa del gruppo dei migliori e ha pennellato le curve, evitando tutti i rischi possibili e mettendo in mostra un’eccellente condizione di forma. Il capitano della Trek-Segafredo si trova ora in quinta posizione in classifica generale, a 1’01” di ritardo dalla maglia rosa indossata dal portoghese Joao Almeida. Il 35enne ha tutte le carte in regola per puntare in alto e al momento sta pedalando davvero molto bene.

Vincenzo Nibali, giunto sul traguardo di Camigliatello Silano nel drappello dei migliori in questa frazione vinta da Filippo Ganna, ha analizzato la sua prestazione tramite i canali ufficiali della sua formazione: “La tappa di oggi è stata molto particolare e insidiosa, come ci aspettavao. Non è stato facile interpretarla e questo l’ha resa ancora più complicata, soprattutto in termini di concentrazione, tanto più nel finale. Noi abbiamo deciso di impostare il ritmo sull’ultima salita, ma abbiamo capito che non c’era terreno per una vera e propria selezione. In discesa ho preferito portarmi in testa per precauzione, non sapevo quanto potesse essere pericoloso l’asfalto scivoloso e volevo evitare rischi. È bello essersi lasciati alle spalle senza problemi una tappa potenzialmente pericolosa, anche se il ritiro di Pieter Weening è una brutta perdita“.

Foto: Lapresse