Giro d’Italia 2020, Tony Gallopin cade e si frattura il polso. Il transalpino non ripartirà domani

Tony Gallopin, uno degli elementi di spicco della selezione che l’Ag2r la Mondiale ha portato al Giro d’Italia, non ripartirà domani per l’ottava tappa della Corsa Rosa. Il corridore transalpino, infatti, oggi è stato vittima di una brutta caduta a 45 chilometri dall’arrivo e si è fratturato un polso. Ovviamente, dopo aver saputo dell’entità dell’infortunio, Gallopin non poteva fare altro che dare forfait.



Il corridore francese ha commentato il suo infortunio in una nota riportata sul sito dell’Ag2r. Queste le sue parole: “”La caduta è avvenuta sotto l’arco dei 45 chilometri al traguardo. Eravamo su una doppia corsia, andavamo molto veloce. Sono andato addosso alla moto, per un attimo mi si è bloccato il respiro e mi ci è voluto un po’ per riprendermi. Quando sono ripartito ho capito subito che mi ero fratturato il polso, proprio come mi era successo a febbraio alla Volta a la Comunitat Valenciana. Mi sentivo bene dall’inizio ma il mio Giro si ferma qui. È inevitabilmente una delusione lasciare i miei compagni in questo modo“.



