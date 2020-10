Giro d’Italia 2020, quanto ha guadagnato Geoghegan Hart? I soldi e il montepremi per la maglia rosa

Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d’Italia 2019, Il britannico ha vinto la battaglia finale contro l’australiano Jai Hindley nella cronometro conclusiva della Corsa Rosa e ha così concluso con 39” di vantaggio sul rivale in classifica generale, conquistando il primo Grande Giro della sua carriera. L’alfiere della Ineos Grenadiers può festeggiare col Trofeo Senza Fine ma può anche sorridere per il cospicuo premio in denaro guadagnato grazie a questo successo. Tao Geoghegan Hart riceverà un assegno di oltre 300mila euro anche se va ricordato che la cifra come da tradizione si dividerà insieme agli uomini che hanno fatto parte di questa spedizione. Di seguito il montepremi e quanti soldi ha guadagnato Tao Geoghegan Hart vincendo il Giro d’Italia 2020.

MONTEPREMI TAO GEOGHEGAN HART: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO IL VINCITORE DEL GIRO D’ITALIA 2020

Primo posto classifica generale (maglia rosa): 265.668 euro

Loading...

Loading...

Primo posto classifica miglior giovane (maglia bianca): 10.000 euro

Vittorie di tappa: 2×11.010 = 22.020 euro

Secondi posti di tappa: 1×5.508 = 5.508 euro

Quarti posti di tappa: 1×1.377 = 1.377 euro

Sesti posti di tappa: 1×826 = 826 euro

Piazzamenti di rincalzo di tappa (tra decimo e ventesimo posto): 7×276 = 1.932 euro

Secondo posto classifica miglior scalatore (maglia azzurra): 4.000 euro

Classifica a punti di tappa: 2.100 euro

Traguardi volanti: 400 euro

TOTALE MONTEPREMI: 313.831 euro (non sono conteggiati i premi di squadra)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse