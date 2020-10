Giro d’Italia 2020, quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali? Tutti i premi per lo Squalo da dividere con la squadra

Vincenzo Nibali non è riuscito a ruggire al Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si era presentato col sogno di conquistare il suo terzo Trofeo Senza Fine e lo stato di forma palesato nella prima settimana sembrava essere ottimo per cercare il colpaccio, ma purtroppo il siciliano non ha retto il passo dei migliori sulle grandi montagne e si è così dovuto accontentare del settimo posto in classifica generale. Il siciliano ha mancato l’appuntamento col podio di Milano e anche con la top-5, archiviando una stagione tormentata dall’emergenza sanitaria.

Il 35enne non ha ottenuto grandi risultati nelle singole tappe (massimo un settimo posto). Le prestazioni del fenomeno azzurro capace di vincere due Giri d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo sono stato un po’ sottotono rispetto al suo talento infinito e dunque anche il montepremi raccolto in questa Corsa Rosa è stato di lieve entità. Quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali al Giro d’Italia 2020? Poco più di 18.000 euro, una somma da dividere con i compagni di squadra. Di seguito il montepremi dettagliato di Vincenzo Nibali corsa a tappe di tre settimane che si è conclusa oggi pomeriggio con la cronometro di Milano.

MONTEPREMI VINCENZO NIBALI AL GIRO D’ITALIA 2020: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO?

Settimo posto in classifica generale (maglia rosa): 13.588

Settimi posti di tappa: 1×826 = 826 euro

Ottavi e noni posti di tappa: 3×551 = 1.653 euro

Piazzamenti di rincalzo di tappa (tra decimo e ventesimo posto): 9×276 euro = 2.484 euro

MONTEPREMI TOTALE: 18.551 euro (non sono conteggiati i premi di squadra)

