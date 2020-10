Giro d’Italia 2020, Peter Sagan: “Non sono riuscito a partire per lo sprint”

Anche oggi tutta la giornata la Bora-hansgrohe ha provato a portare il proprio capitano in posizione perfetta, ma Peter Sagan non è riuscito a finalizzare. Lo slovacco è andato in difficoltà nel concitato finale in quel di Matera nella sesta tappa del Giro d’Italia 2020: ad imporsi è stato Arnaud Démare, mentre l’ex maglia ciclamino (che gli è stata sfilata proprio dal transalpino) è giunto solo ottavo.

Le sue parole all’arrivo: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro oggi per controllare la fuga e impostare tutto per il finale ma, purtroppo, dopo l’ultima curva mi sono trovato in una posizione sfavorevole e non sono riuscito a partire per lo sprint”.

Foto: Lapresse