Giro d’Italia 2020, Peter Sagan: “Non era il giorno giusto per la vittoria. Ringrazio la mia squadra, ancora impeccabile”

Anche oggi, nella Matera-Brindisi, Peter Sagan si è dovuto accontentare del secondo posto. Lo slovacco, sul traguardo pugliese, si è visto costretto ad arrendersi allo strapotere di un Arnaud Demare che, al momento, sembra praticamente imbattibile. Per Sagan questo è già il terzo secondo posto da quando è iniziato il Giro d’Italia. La vittoria, che ormai manca da luglio 2019, però, si ostina a non arrivare.

Di seguito le dichiarazioni di Sagan, riportate da cyclismactu.net, sulla giornata di oggi: “È stata una tappa velocissima, molto nervosa e segnata da tante cadute. Ancora una volta, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro ed eravamo in un’ottima posizione per lo sprint, il quale è stato, purtroppo, molto caotico. Ho sfiorato la vittoria, ma, evidentemente, non era il mio giorno“.

Foto: Lapresse