Giro d’Italia 2020, Peter Sagan: “A volte capita di perdere per pochi centimetri. Ora devo lottare per difendere la ciclamino”

La maledizione di Peter Sagan sembra continuare anche al Giro d’Italia. Lo slovacco, ancora a quota zero successi nel 2020, oggi ha perso la quarta tappa della Corsa Rosa per un soffio, superato da Arnaud Demare proprio sulla linea del traguardo. Il tre volte campione del mondo, ad ogni modo, può, quantomeno, consolarsi, sapendo che domani vestirà la maglia ciclamino del leader della classifica a punti.

A fine giornata, Sagan ha commentato la prestazione odierna. Queste le sue parole riportate dal sito della Bora-Hansgrohe: “Oggi ho fatto del mio meglio e la squadra ha dato tutto per fare la selezione in salita. Sul traguardo non sapevo chi avesse trionfato. A volte capita di vincere per pochi centimetri e altre, invece, succede che si perda per un soffio. Ora indosserò la maglia ciclamino, ma il vantaggio sugli inseguitori è risicato e devo fare di tutto per difenderla“.

Foto: Lapresse