Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “Non è stata la mia miglior prestazione a cronometro. Felice di aver conservato il 3° posto”

Pello Bilbao è uno degli sconfitti della cronometro di oggi da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il campione spagnolo delle prove contro era uno degli uomini di classifica che sulla carte avrebbe potuto fare meglio. Il capitano della Bahrain McLaren ha chiuso al 22° posto a 1’22” da Joao Almeida. Con la prestazione di oggi Bilbao difende la terza piazza in classifica generale ma il suo distacco lievita a 2’11”.

Lo spagnolo ha parlato della prestazione nella cronometro di oggi in un video postato sui social nel quale si è comunque detto soddisfatto del risultato ottenuto: “Sono soddisfatto della prova di oggi. Forse non è stata la mia migliore prestazione a cronometro sono riuscito a difendere la terza posizione in classifica generale e di questo sono felice. Da domani continueremo a combattere in salita“.

Pello Bilbao, insieme a Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Jakob Fuglsang saranno chiamati ad attaccare a partire proprio dalla tappa di domani che si chiuderà con l’ascesa di Piancavallo per cercare di recuperare terreno in classifica da un granitico Joao Almeida.

Foto: Shutterstock