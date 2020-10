Giro d’Italia 2020 oggi, San Salvo-Roccaraso: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

E’ in programma oggi la nona tappa del Giro d’Italia 2020, l’ultima frazione della prima settimana, la San Salvo-Roccaraso. E’ il tappone appenninico di quest’edizione della Corsa Rosa e sono attese scintille tra i favoriti. Il tracciato, infatti, è molto tortuoso e misura oltre 200 chilometri. Inoltre, la pioggia dovrebbe perseguitare il gruppo per tutti il dì. Ci sono le condizioni, dunque, per assistere a una giornata frizzante. La partenza è prevista per le ore 10.30, mentre l’arrivo, a seconda di quella che sarà la media, tra le 16.00 e le 17.00.

Sarà possibile seguire la gara in diretta tv sui canali Rai, dalle 10.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e, in seguito, su Rai 2 e su Eurosport 2 dalle 13.30. Oltretutto, la frazione sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player (collegamento dalle 12.25). OA Sport, dal canto suo, vi offrirà, invece, la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, a partire dalle 10.00, dandovi così la possibilità di non perdervi nemmeno un istante di questo atteso tappone appenninico.

IL PROGRAMMA DELLA NONA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Orario di partenza: 10.30

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 10.30 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00) ed Eurosport 2 (dalle 13.30)

Diretta streaming: Eurosport Player (dalle 12.25) e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport (dalle 10.00)



luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse