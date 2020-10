Giro d’Italia 2020 oggi, Lanciano-Tortoreto: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Dopo il giorni di sosta oggi, 13 ottobre, riprende il Giro d’Italia 2020 con la decima tappa, la Lanciano-Tortoreto di 177 km. Una frazione che potrebbe aprirsi a diversi scenari. Il terreno è ideale per una fuga da lontano, anche se molto dipenderà dalla gestione delle squadre dei big, così come per il colpo di mano di un finisseur. L’ultima ascesa verso Tortoreto con pendenze fino al 20%, infatti, termina a 10 km dall’arrivo.

Sarà possibile seguire la gara in diretta tv sui canali Rai, dalle 12.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e, in seguito, su Rai 2 e su Eurosport 2 dalle 12.25. Oltretutto, la frazione sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, dal canto suo, vi offrirà, invece, la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, a partire dalle 11.30, dandovi così la possibilità di non perdervi nemmeno un istante di questo atteso tappone appenninico.