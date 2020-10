Giro d’Italia 2020 oggi, Conegliano-Valdobbiadene: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Siamo giunti ad una fase cruciale di questo Giro d’Italia 2020 ovvero la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020. La cronometro di 34,1 chilometri tra Conegliano e Valdobbiadene sarà una frazione fondamentale per gli uomini di classifica. Sarà una prova contro il tempo molto particolare, vallonata e senza un attimo di respiro. E’ difficile stabilire come potranno comportarsi i big ma potrebbero esserci distacchi importanti. Andiamo a scoprire il programma, gli orari e il palinsesto TV della tappa odierna.

IL PROGRAMMA DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV sui canali Rai, dalle 11.50 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2, e su Eurosport 1 che inizierà il collegamento alle 12.50. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa appassionante tappa.

Orario partenza: 12.35

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 11.50 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00), Eurosport 1 (dalle 12.25)

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse