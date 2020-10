Giro d’Italia 2020, Matteo Tosatto: “Geraint Thomas ha avuto sfortuna ieri. Il ciclismo è questo: vittorie e brutte giornate”

Il direttore sportivo del Team INEOS Grenaders, Matteo Tosatto, alla partenza della tappa odierna del Giro d’Italia ha parlato del ritiro di Geraint Thomas, del quale è stata evidenziata, dopo controlli anche con i raggi X, una frattura della zona pelvica dopo esser caduto ieri.

Queste le parole di Tosatto: “Ha avuto sfortuna ieri, sono davvero dispiaciuto per tutto questo perché era in forma veramente ottima e ora non parte. Ora si cambia piano. Ho ragazzi forti, è importante cambiare la mentalità, abbiamo due gran giorni per Filippo Ganna e Rohan Dennis. Ho molta fiducia nei miei ragazzi. Thomas non è andato al Tour, era partito molto molto bene, era andato forte alla Tirreno-Adriatico, ha fatto un grandissimo lavoro. Il ciclismo è questo: vittorie e brutte giornate. L’importante ora è resettare e partire con nuovi obiettivi“.

Dopo il ritiro di Thomas, il miglior uomo dell’INEOS è Teo Geoghegan Hart, 24° a 3’12” dall’attuale leader, il portoghese Joao Almeida.

Foto: LaPresse