Giro d’Italia 2020, Matt White su Simon Yates: “Una giornata no capita a tutti, la corsa si decide nella terza settimana”

Peggio per la Gran Bretagna oggi non poteva proprio andare. I britannici, grandi favoriti del Giro d’Italia 2020, hanno perso le loro due chance di vittoria nella terza tappa con arrivo in cima all’Etna. Prima la caduta di Geraint Thomas, poi la crisi improvvisa di Simon Yates.

A spiegare le motivazioni è il ds Matt White della Mitchelton Scott: “Siamo tra i grandi favoriti per questa corsa e volevamo provare a vincere la tappa, prendendo dunque il controllo del gruppo. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro controllando la fuga e in quel momento non potevamo sapere che Simon non fosse in una buona giornata. Quando Simon si è staccato, l’obiettivo era solamente quello di limitare i secondi persi. È una gara lunga, tutti hanno una brutta giornata, sfortunatamente per noi è arrivata all’inizio della corsa. Speriamo che sia l’ultima. Proveremo a giocarcela in altri modi adesso. Il Giro si vince sempre nell’ultima settimana, sarà durissima e c’è molto tempo tra oggi e quel momento. Rivaluteremo, vedremo cosa è successo e poi proveremo a giocarcela giorno dopo giorno”.

