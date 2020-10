Giro d’Italia 2020, l’attacco coraggioso di Pello Bilbao. Sogna la maglia rosa, poi viene ripreso. A cronometro può far male

Quest’oggi, il basco Pello Bilbao, ha dato dimostrazione di esserci nella lotta ormai ristretta che conduce alla maglia rosa di questo Giro d’Italia 2020. Nella frazione odierna, il capitano della Bahrain McLaren, ci ha provato, cercando di sorprendere i big nel finale di tappa sotto la pioggia di Tortoreto, nei continui saliscendi che hanno portato fortuna a Peter Sagan e smosso la classifica generale.

Il trentenne di Guernica ha tentato di andare a caccia di quella maglia rosa a soli 40″ di distacco. Ha tentato, ha avuto coraggio costringendo il leader Almeida ad inseguire; e senza il problema meccanico di Pozzovivo, con ogni probabilità, i due sarebbero riusciti a riportarsi su Sagan. La sua azione è arrivata a 20 chilometri dal traguardo ed è terminata ai -5, dopo la forte rimonta dei big e di tutta la Deceuninck-Quick Step. Ha osato, e questo è da apprezzare. Ha cercato di sfruttare un momento di distrazione e debolezza altrui in un tratto ostico, per andare alla caccia del sogno della vita, nella sua prima vera esperienza di leader per un grande giro.

L’anno scorso aveva esaltato nella Corsa Rosa conquistando due tappe, a L’Aquila e sul Monte Avena, mentre in questo 2020 ha supportato Mikel Landa nella sua rincorsa verso il podio, sfiorato per poco, al Tour de France. E oggi eccolo qua, da capitano unico al Giro, con in mano la chance più grande della sua carriera. Il primo attacco verso la rosa è arrivato, e sembra più agguerrito che mai in questi giorni di continui saliscendi lungo gli Appennini, lungo dei tracciati fatti ad hoc per le sue caratteristiche, ma soprattutto in vista della cronometro di Valdobbiadene.

Questa giornata, esattamente sabato 17 ottobre, dovrebbe sorridergli per una tappa da uomini completi e cronomen resistenti in salita come lui che, da campione nazionale spagnolo delle prove contro il tempo, potrebbe rivelarsi l’antagonista numero uno, assieme a Wilco Kelderman, per la maglia rosa Almeida. Bilbao, quatto quatto, sta esplodendo di giorno in giorno. Non teme nulla, non è affatto inesperto nei suoi undici grandi giri affrontati sinora, tiene su ogni terreno, ha l’età giusta per il definitivo salto di qualità; e oggi abbiamo capito che quello che ha regalato, è stato soltanto un assaggio della sua rincorsa alla rosa. Il basco è pericoloso, e guai a chi lo sottovaluta.

Foto: Obatala-photography / Shutterstock.com