Giro d’Italia 2020, Kelderman contro Hindley e Geoghegan Hart: chi è favorito per la vittoria? Prima il Sestriere, poi la cronometro di Milano

Due giornate decisive, un sabato in montagna, una domenica a cronometro. Va a chiudersi con l’ultimo week-end il Giro d’Italia 2020. Domani la ventesima tappa, da Alba a Sestriere, di 190 chilometri, con la tripla scalata. Domenica invece sarà la volta della prova contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano, completamente pianeggiante, di 15,7 chilometri. Si decide la classifica generale, con una situazione che alla vigilia resta apertissima.

In tre a giocarsi il Trofeo Senza Fine: chi è il favorito per la vittoria? Al comando, dopo la diciannovesima frazione, c’è Wilco Kelderman. L’olandese è stato il più regolare di questa Corsa Rosa: senza mai strappare è riuscito a conquistare il simbolo del primato e vuole portarlo fino al termine. In salita ha sempre dimostrato di essere al top, salvo la mezza crisi patita sullo Stelvio, poi, anche nella sfida alle lancette, non ha mai perso, anzi, ha sempre guadagnato nei confronti dei rivali. Ad oggi ha 12” e 15” sui più immediati inseguitori, è in una posizione favorevole, ma il trend, visto il brutto colpo di ieri, è a suo sfavore.

Con le salite previste domani infatti i più giovani Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart sembrano poter essere avvantaggiati e pronti al grande scalpo. I due sono divisi solamente da 3”: se il primo potrebbe correre di rimessa, visto che il compagno di squadra nella Sunweb è al comando, il britannico invece deve assolutamente attaccare. Domani possiamo aspettarci un Team INEOS Grenadiers di nuovo arrembante, con Rohan Dennis pronto ancora una volta a fare la differenza. Dovessero staccare Kelderman sarà questione di secondi, in una cronometro finale spettacolare e mai così incerta.

Foto: Lapresse