Giro d’Italia 2020, Hindley e Geoghegan Hart stesso tempo. Primi a pari merito: ecco perché l’australiano è maglia rosa

Ha dell’incredibile quello che è successo nella 20ma tappa del Giro d’Italia 2020. Il britannico Tao Geoghegan Hart ha vinto la frazione, caratterizzata dalla triplice scalata al Sestriere, battendo l’australiano Jai Hindley in uno spettacolare sprint a due. I due corridori, dopo oltre 3400 km di Corsa Rosa, hanno incredibilmente lo stesso tempo in classifica generale: 85 ore, 22 minuti, 7 secondi. Chi indossa la maglia rosa di leader della graduatoria? Ovviamente il simbolo del primato può essere vestito soltanto da un uomo e dunque si è dovuti ricorrere al regolamento per risolvere il parimerito.

Gli organizzatori hanno dovuto guardare i centesimi riscontrati nelle due cronometro disputate fino a questo momento ovvero la Monreale-Palermo (prima tempo) e la Conegliano-Valdobbiaddene (14ma tappa). Jai Hindley si porta dietro 19 centesimi della prima prova contro il tempo e 3 centesimi nella seconda; Geoghegan Hart assomma 56 e 52 centesimi. Totale: 22 contro 108. Dunque è l’australiano a conquistare la prima maglia rosa della sua carriera con appena 86 centesimi di vantaggio sul suo avversario diritto.

A questo punto tutto si deciderà nell’ultima tappa, una cronometro individuale di 15,7 in programma domani: sarà la Cernusco sul Naviglio-Milano a decidere chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine. Geoghegan Hart sembra essere il favorito della vigilia, ma dopo tre settimane di fatiche può succedere davvero di tutto e i valori sulla carta possono essere rivoluzionati.

