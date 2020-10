Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Un ferro mi ha centrato la scarpa, sfiorandomi il piede. Sono fortunato”

La sfortuna sembra voler continuare ad abbattersi sulla Vini Zabù Brado KTM in questa prima settimana di Giro d’Italia 2020. Due giorni fa la bruttissima caduta di Luca Wackermann (coinvolto anche il compagno van Empel), a causa di alcune transenne che sono volate in strada per il vento. Il lombardo per fortuna, nonostante le tante botte sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale. Oggi però, durante la sesta tappa con arrivo a Matera, ha rischiato di grosso Giovanni Visconti.

Il siciliano, che aveva sfiorato il successo sull’Etna, ha specificato la situazione sui propri social. Un ferro di diametro 0.5 cm e lungo almeno 20 cm è entrato casualmente nella scarpa dell’azzurro, per fortuna non centrando il piede. L’augurio del pluri campione d’Italia è quello che “la nuvola nera” che si sta abbattendo sulla propria squadra possa essere spazzata via dal vento.

Il suo post su Twitter:

Posso dire che sono fortunato ad essere arrivato a Matera sulle mie gambe? Uno spavento che per fortuna è rimasto solo tale. A domani, sperando che la nuvola nera che vola sulla Vini Zabù Brado KTM venga spinta via dal vento pic.twitter.com/AKN4Vlj1I0 — GIOVANNI VISCONTI OFFICIAL (@GIOVANNIVISCON9) October 8, 2020

Foto: Valerio Origo