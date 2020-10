Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Qui per vincere almeno una tappa. Caicedo mi ha ingannato”

Nella terza tappa del Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti è stato un grande protagonista. Il ciclista della Vini Zabù-KTM ha animato la giornata in cima all’Etna con una fuga, uscendo però sconfitto nel confronto con Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) e arrivando al secondo posto. Il 37enne cresciuto a Palermo è intervenuto in post gara al Processo alla Tappa:

“Siamo venuti qui per provare a vincere una tappa. Purtroppo oggi non è andata, mi sono fatto ingannare da Caicedo: sono scattato una volta di troppo, vedevo Caicedo che soffriva, faceva smorfie. Sembrava non tenere il mio passo, quando poi mi sono rialzato mi è praticamente partito in faccia. Per me non è stato un gran periodo ultimamente, non fisicamente ma mentalmente. Ci abbiamo provato, ma prendo la parte positiva di questa giornata”.

Foto: LaPresse