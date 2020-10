Giro d’Italia 2020, Arnaud Demare vince la maglia ciclamino con 4 tappe: il migliore velocista della stagione

Arnaud Demare è stato il dominatore delle volate in questo Giro d’Italia 2020. Il francese ha fatto sfoggio della sua classe e della sua potenza nelle quattro frazioni che si sono decise allo sprint, è stato praticamente imbattibile. Il rivale per la vittoria della maglia ciclamino, che identifica il leader della classifica a punti, Peter Sagan per vincere una frazione è stato costretto ad inventarsi un attacco da lontano, tra l’altro lo sloveno ha fatto un numero strepitoso.

Catania-Villafranca Tirrena, Castrovillari-Matera, Matera -Brindisi e Porto Sant’Elpidio-Rimini sono state le quattro tappe nelle quali Demare si è imposto e proprio grazie a questi successi è praticamente irraggiungibile nella classifica a punti, il suo rivale più immediato è il campione della Bora-Hansgrohe Sagan a 37 punti, gap praticamente incolmabile visto che manca la durissima tappa di domani dedicata agli scalatori e la cronometro conclusiva.

Se sul traguardo di Villafranca Tirrena Demare ha avuto bisogno del colpo di reni per avere la meglio sul rivale sloveno e su Ballerini, negli altri tre sprint ha messo in scena una volta imperiale e sontuosa che ha annichilito gli avversari, spegnendo sul nascere ogni velleità di vittoria. Il francese ha potuto contare su una squadra, la Groupama-FDJ, organizzatissima e sul supporto di un meraviglioso, stratosferico e pazzesco Jacopo Guarnieri.

Si tratta del primo successo in carriera nella classifica generale per la maglia ciclamino per Arnaud Demare che a 29 anni ha raggiunto la sua maturazione sportiva e che sarà l’avversario da battere per tutti gli sprinter nei prossimi anni.

Foto: Lapresse