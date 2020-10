Ginnastica ritmica, Serie A: svolto il sorteggio della Final Six. Fabriano favorita per lo scudetto

Nelle sede della Federazione Ginnastica d’Italia in Viale Tiziano a Roma si è svolto il sorteggio della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica ritmica. L’evento andrà in scena sabato 24 ottobre al PalaRuffini di Torino. L’estrazione ha definito la composizione degli scontri diretti delle semifinali, le tre squadre vincitrici si qualificheranno alla finale che metterà in palio lo scudetto.

Fabriano, grande favorita della vigilia, incrocerà la San Giorgio 79 di Desio. Le Campionesse d’Italia, guidate da Milena Baldassarri, potrebbero essere fermate soltanto dall’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese, impegnata in semifinale contro l’Aurora Fano. L’altra accoppiamento sarà tra Armonia d’Abruzzo e Motto Viareggio. Le tre sfide della Serie A2 mettono in palio le tre promozioni nella massima categoria. Di seguito l’esito del sorteggio della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica ritmica.

SORTEGGIO FINAL SIX SERIE A GINNASTICA RITMICA 2020:

SERIE A1:

SCONTRO DIRETTO 1: Ginnastica Fabriano vs San Giorgio 79 Desio

SCONTRO DIRETTO 2: Udinese vs Aurora Fano

SCONTRO DIRETTO 3: Armonia d’Abruzzo vs Motto Viareggio

SERIE A2:

SCONTRO DIRETTO 4: Polimnia vs Falciai Arezzo

SCONTRO DIRETTO 5: Forza e Coraggio vs Auxilium

SCONTRO DIRETTO 6: Olimpia Senago vs Ritmica Rimini

Foto: Pier Colombo