Ginnastica ritmica, Campionati Italiani Folgaria 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Nel weekend del 31 ottobre – 1° novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica ritmica. Sarà il palazzetto di Folgaria (in provincia di Trento) a ospitare la competizione più importante dell’anno a livello nazionale per i piccoli attrezzi. Si tornerà in pedana dopo aver assegnato gli scudetti a squadre nella Final Six della Serie A andata in scena lo scorso weekend a Torino. Il programma è il tradizionale: sabato il concorso generale individuale, domenica le finali di specialità

Tutto lascia pensare a un serratissimo duello tra Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, le due azzurre qualificate alle Olimpiadi. Si preannuncia una sfida avvincente sui quattro attrezzi per conquistare il tricolore, ne vedremo sicuramente delle belle e ci sarà da divertirsi in un evento di preparazione agli Europei di fine novembre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica ritmica. Prevista la diretta tv, gratis e in chiaro, sul Nove. Gara disponibile anche in diretta tv su Eurosport 2.

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA RITMICA: PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI

SABATO 31 OTTOBRE:

18.00-22.00 Concorso generale individuale

DOMENICA 1° NOVEMBRE:

12.30-14.30 Finali di Specialità

CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica

L’evento sarà disponibile on demand su DAZN a partire dalle ore 19.00 di lunedì 2 novembre.

Foto: Pier Colombo