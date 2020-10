Ginnastica, Carlotta Ferlito tra le ambasciatrici del Giro d’Italia. La siciliana è una delle 17 madrine della Corsa Rosa

Carlotta Ferlito sarà tra le ambasciatrici del Giro d’Italia 2020, celeberrima corsa a tappe di ciclismo che percorrerà il Bel Paese dal 3 al 25 ottobre. La ginnasta sarà una delle madrine della Corsa Rosa, uno dei 17 volti sportivi che accompagneranno la kermesse nelle prossime settimane. La siciliana è stata scelta insieme ad altre sedici donne del panorama sportivo, ragazze che hanno dato e continuano a dare lustro al tricolore. Tra l’altro la sua Regione di nascita sarà grande protagonista, perché ospiterà ben quattro frazioni, tra cui quella d’apertura (la cronometro individuale Monreale-Palermo).

La 25enne di Catania ha partecipato a due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016) e ha vinto un argento alla trave agli Europei 2011. Celebre volto del docu-reality Ginnaste-Vite Parallele, che portò alla ribalta l’universo della Polvere di Magnesio ormai nove anni fa, Carlotta Ferlito non gareggia dall’estate 2019, quando fu grande protagonista alle Universiadi di Napoli, vincendo la medaglia d’oro al corpo libero e il bronzo nel concorso a squadre. Al momento non ci sono novità ufficiali riguardo alla sua attività agonistica, anche se nel database della Federazione Internazionale non figura più il suo numero di licenza.

Queste le altre sportive italiane che vedremo susseguirsi nel corso delle 21 tappe in programma: Carolina Kostner (pattinaggio artistico su ghiaccio), Tania Cagnotto (tuffi), Rossella Fiamingo (scherma), Gaia Sabbatini (atletica keggera), Eleonora Goldoni (calcio), Elisa Di Francisca (scherma), Jessica Rossi (tiro a volo), Lisa Vittozzi (biathlon), Dorothea Wierer (biathlon), Chiara Cainero (tiro a volo), Francesca Dallapè (tuffi), Arianna Fontana (short track), Michela Moioli (snowboard), Marta Bassino (sci alpino), Federica Brignone (sci alpino) e Bebe Vio (scherma).

Foto: Federginnastica