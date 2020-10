Gand-Wevelgem 2020: programma, orari, tv, streaming

Domenica 11 ottobre si svolgerà la Gand-Wevelgem 2020. Saranno 238 i chilometri in programma tra Ypres e Wevelgem. Il percorso della classica belga, originariamente in programma il 29 marzo, ha subito diversi e inevitabili cambiamenti. Innanzitutto, nelle prime fasi della corsa, non si sconfinerà sulle strade delle Fiandre francesi, visti gli attuali protocolli sanitari anti-Covid 19 vigenti; poi ci sarà l’aggiunta di altri due muri, e un ulteriore passaggio sul Kemmelberg. I restanti punti chiave non sono cambiati.

L’82esima Gand-Wevelgem prenderà il via alle ore 10.30 circa, e terminerà intorno alle ore 17.00. Potrete seguire la corsa in diretta televisiva su Eurosport dalle ore 13.30, e poi su Rai Sport. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale dalle ore 10.00 per non perdervi neanche un secondo di questa classica belga.

PROGRAMMA GAND-WEVELGEM 2020

Domenica 11 ottobre

Partenza: ore 10.30 circa

Arrivo: ore 17.00 circa

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport ore 13.30

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport ore 10.00

