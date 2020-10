F1, Mondiale 2021: Aston Martin disporrà delle specifiche della Mercedes di quest’anno

Nessuna sorpresa, ma solo una conferma. In un’intervista concessa ad Autosport, il capo progettista della Racing Point Andy Green, che dall’anno prossimo diventerà Aston Martin, ha chiarito alcuni aspetti essenziali legati allo sviluppo della monoposto 2021. In buona sostanza Green ha ammesso che alcune parti della macchina del prossimo campionato saranno quelle della Mercedes W11, che sta letteralmente dominando questa annata nel Circus.

Tra le soluzioni di cui disporrà la scuderia britannica da considerare con attenzione lo schema delle sospensioni, tra i fiori all’occhiello della vettura di Brackley: “Per come sono state scritte le regole, potremo effettuare un upgrade della macchina sulla base del 2020. Non utilizzeremo componenti del 2021. Quest’anno stiamo correndo con soluzioni 2019, mentre l’anno prossimo usufruiremo del pacchetto di questa stagione: disporremo di un aggiornamento della sospensione posteriore relativo a questo campioanto“, le parole del tecnico.

In altre parole, l’idea di una Mercedes B in pista ci sarà anche l’anno prossimo e di questo potrà giovarne il tedesco Sebastian Vettel, che sarà il nuovo team-mate del canadese Lance Stroll. Un’opportunità di riscatto per il teutonico? Lo scopriremo.

Foto: LaPresse