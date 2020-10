F1, Mick Schumacher potrebbe diventare un nuovo pilota della Haas

Si potrebbero aprire presto le porte della F1 per Mick Schumacher. Il figlio del grande Michael potrebbe entrare a far parte della scuderia Haas. A riportare l’indiscrezione è stato il sito del quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale si allontanerebbe per il pilota tedesco la possibilità di guidare un’Alfa Romeo nella prossima stagione.

L’Alfa Romeo, infatti, ha esteso il suo accordo con la Sauber per rimanere legata al team di Formula 1 per la stagione 2021, quindi il team continuerà ad essere gestito dalla Sauber con sede in Svizzera, con tanto di conferma dei piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per il prossimo anno.

Nelle scorse settimane il leader della Formula 2 era stato accostato proprio all’Alfa Romeo ma per lui ci sarebbe un’altra possibilità per entrare in F1 ovvero la scuderia Haas. Schumacher è un pilota della Ferrari Development Academy, fornitore di motori di Haas e Alfa Romeo, e per questo motivo l’operazione sarebbe agevolata.

Mick ha avuto anche avuto la possibilità di provare la la Ferrari SF71-H 2018: “Ho imparato molto. Posso sentire meglio dove sono i limiti per un moderno pilota di F1. Pensavo di potermi spingere al limite, ho un’idea molto chiara di come guidare“.

Foto: Lapresse