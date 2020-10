F1, Luigi Mazzola: “L’errore di Hamilton non è stato un atto di arroganza. In Ferrari, invece, domina l’immobilismo”

Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Russia di Formula 1. A completare il podio un ritrovato Max Verstappen, e Lewis Hamilton, che vede sfumare il raggiungimento delle 91 vittorie in carriera. Un traguardo, che è solo rimandato.

A commentare i fatti accaduti in quel Sochi, è intervenuto l’Ing. Luigi Mazzola. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di FormulaUno2U, la trasmissione di Sport2U in collaborazione con OA Sport, il noto ingegnere ha detto la sua in merito alla penalità inflitta al campione inglese: “L’errore di Hamilton non è un atto di arroganza. Vi spiego: fare la partenza sempre dal solito punto genera la creazione di molta gomma e, alla fine, i valori non sono molto corretti, perchè nel rettilineo di partenza quella gomma non c’è. La squadra, insieme a pilota, ha pensato di spostarsi per provare la partenza altrove, trovando così un punto con molto meno grip. Ovviamente hanno sbagliato, perchè il regolamento non prevede queste situazioni. Con la doppia penalità, Lewis ha perso il primo tassello per la vittoria del Gran Premio“. Mazzola, inoltre, evidenzia come il britannico sia stato svantaggiato anche da una pessima strategia Mercedes.

Loading...

Loading...

Non sono mancate le osservazioni sull’attuale situazione in Ferrari (scuderia in cui l’ingegnere nota il dominio di un (“totale immobilismo”), sull’evidente frustrazione di Charles Leclerc e sulle indiscrezioni inerenti al mercato piloti. Di seguito, vi riportiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A LUIGI MAZZOLA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse