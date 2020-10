F1, GP Portogallo 2020. Numeri, statistiche e curiosità. Alain Prost e la Williams sono i signori della corsa lusitana

Nel weekend la Formula 1 tornerà in Portogallo dopo quasi un quarto di secolo di assenza. Infatti, la decisione di cancellare la trasferta nordamericana, ha dato l’opportunità di rivedere in calendario piste o nazioni dimenticati da tempo. Andiamo dunque ad analizzare il GP lusitano sul piano storico-statistico. Quella di domenica sarà la 17ma edizione dell’evento, la prima però nell’autodromo di Portimao, dopo quelle disputate a Oporto, Lisbona e all’Estoril.

VITTORIE

I piloti più vincenti in assoluto sono Alain Prost e Nigel Mansell, i quali sono stati in grado di imporsi 3 volte. Il Professore c’è riuscito nel 1984, 1987 e 1988. Il Leone, invece, ha primeggiato nel 1986, 1990 e 1992.

Peraltro non bisogna dimenticare come l’affermazione del 1987 sia stata particolarmente significativa per Prost, poiché fu la 28ma della sua carriera. In questo modo il francese superò il record di Jackie Stewart, diventando il pilota con più successi nella storia della Formula Uno. Un ruolo che ha mantenuto per quattordici anni, sino al 2001.

Prost è inoltre uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988). In precedenza c’era riuscito anche Stirling Moss (1958, 1959).

C’è anche un italiano tra i vincitori del Gran Premio di Portogallo. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams.

Ovviamente, nessun pilota in attività ha mai disputato un GP in terra lusitana. L’ultima edizione si è infatti corsa nel 1996. Anzi, in quel momento addirittura cinque degli attuali venti piloti non erano neppure nati! (Verstappen, Leclerc, Norris, Russell e Stroll).

Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte) e Ferrari (2).

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata da Ayrton Senna, capace di ottenere 3 partenze davanti a tutti (1985, 1986, 1989). Il brasiliano è peraltro stato l’unico pilota in grado di realizzare due pole position consecutivamente all’Estoril. In precedenza, anche Stirling Moss ha firmato due pole di fila in Portogallo, ma su due piste diverse.

C’è anche 1 pole position italiana nel Gran Premio del Portogallo, ottenuta da Riccardo Patrese, su Williams-Renault, nel 1991.

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Williams con 5. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP del Portogallo anche Ferrari (3) e McLaren (2).

PODI

Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Alain Prost, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 7 volte. Oltre ai suoi tre successi (1984, 1987, 1988), il francese si è classificato tre volte secondo (1986, 1989, 1993) e una volta terzo (1990).

PILLOLE

– Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992, Ferrari 1990)..

– Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959).

– Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams. Il team di Grove si è imposto nelle ultime tre edizioni andate in scena, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996).

– In 8 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (93,8%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°.



