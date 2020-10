F1, Charles Leclerc: “Le evoluzioni della SF1000 hanno funzionato, sappiamo come lavorare per il 2021”

Charles Leclerc è uscito rinfrancato dal Gran Premio del Portogallo. Il quarto posto ottenuto a Portimao ha infatti ridato fiducia al ventitreenne del Principato e a tutta la Ferrari. Si tratta di un risultato fondamentale proprio alla vigilia del Gran Premio di Emilia Romagna in programma a Imola, autentico autodromo “di casa” per la Scuderia di Maranello, dove si tornerà a correre per la prima volta dal 2006. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal monegasco durante la conferenza stampa antecedente al weekend di competizioni sulle rive del Santerno.

“Non penso che in Portogallo si sarebbe potuto fare meglio del 4° posto. Certo, forse nei primi giri avrei potuto stare più vicino a Max, ma il grip era minimo e in quel frangente chi aveva le gomme medie era svantaggiato rispetto a chi montava le soft. Vedremo quale sarà il nostro livello qui a Imola, perché c’è tanto equilibrio e da una gara all’altra possono cambiare tante posizioni. Dobbiamo prendere un Gran Premio alla volta, sperando di ottenere risultati positivi come a Portimao. Sicuramente gli sviluppi portati sulla monoposto hanno funzionato, perché abbiamo capito cos’è stato sbagliato a inizio stagione. Mi rendo conto che ci abbiamo messo parecchio tempo prima di reagire e i tifosi da casa non capivano perché non si facesse niente, però la realtà è che non abbiamo avuto fretta e abbiamo analizzato la situazione nel miglior modo possibile. Adesso sappiamo su cosa lavorare in vista del prossimo anno e questa è una bella sensazione”.

A proposito del 2021, a Leclerc è stata posta una domanda sulla bozza del calendario provvisorio della prossima stagione, che al momento prevede ben 23 Gran Premi! Su questo tema Charles ha detto che “da un lato si tratta di una bella cosa, perché come pilota io amo guidare, quindi farlo di più mi rende maggiormente felice. Al tempo stesso bisogna ammettere che 23 gare rappresenterebbero uno sforzo enorme per tutte le persone del team. Penso che si debba trovare il giusto equilibrio sotto questo punto di vista”.

