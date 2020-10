F1, Charles Leclerc: “Guidare a Imola è emozionante, sarà interessante capire come si svolgerà un weekend così compresso”

Imola torna a bussare alle porte della F1. A 14 anni di distanza dall’ultima volta il circuito del Santerno torna a essere sede di un appuntamento iridato, un evento dettato dalla particolarità dell’annata (condizionata inevitabilmente dalla pandemia). Un GP, purtroppo, che non vedrà la presenza di pubblico per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti. Nel lontano 2006 fu la Ferrari a vincere grazie al Kaiser Michael Schumacher, mai dimenticato dai supporters del Cavallino Rampante. Schumi che su questo tracciato è stato capace di imporsi in ben 6 circostanze (1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006).

Sarà un round particolare visto che per la prima volta ci sarà un fine settimana il cui formato sarà di due giorni. Una limitazione dettata dallo spostamento dal Portogallo all’Italia che richiedeva tempo dal punto di vista logistico. In casa del Cavallino c’è attesa soprattutto per verificare se gli sviluppi sulla SF1000 sortiranno i loro effetti. Una stagione molto difficile per la Rossa, mai in lizza per il titolo e spesso in difficoltà al cospetto di squadre che negli anni passati non erano una minaccia. Il quarto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao è stata una specie di boccata d’ossigeno e le motivazioni di Charles per questo round sono molte.

“Ho corso a Imola una sola volta, ai tempi della Formula Renault. La pista mi piace molto e guidare qui è emozionante. Ci sono passaggi molto tecnici, specialmente alcune curve che non concedono margine d’errore. Credo che i piloti che non la conoscono ameranno Imola fin da subito. In questo weekend proveremo anche il formato su due giorni anche se, ad essere onesti, abbiamo sperimentato qualcosa di simile un paio di settimane fa, quando non siamo stati in grado di uscire dai box a causa del maltempo al Gran Premio dell’Eifel. Sarà interessante vedere come si svolgerà questo weekend così compresso”, le parole del nativo del Principato (fonte: ferrari.com).

Foto: LaPresse