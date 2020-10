F1, Carlos Sainz: “Bello andare in Italia per la terza volta in stagione. Non girare di venerdì sarà un test interessante”

Mancano ormai cinque gare alla conclusione del Mondiale di Formula 1 2020 e dell’avventura di Carlos Sainz in McLaren. Lo spagnolo, prossimo pilota Ferrari nel 2021 al fianco di Charles Leclerc, si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul fantastico circuito di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare una gara di Formula 1 per la prima volta dal 2006, quando il tedesco Michael Schumacher ebbe la meglio con la Ferrari al termine di un bellissimo duello per la vittoria contro la Renault di un altro iberico, Fernando Alonso. Di seguito le dichiarazioni di Carlos Sainz in vista del round imolese riportate dal sito ufficiale McLaren.

“Veniamo via dal Portogallo dopo aver conquistato buoni punti che sono fondamentali per entrambi i campionati. La macchina mi è sembrata un po’ meglio rispetto al fine settimana precedente, quindi abbiamo fatto un buon lavoro come squadra nel capire i diversi aggiornamenti e decidere quale direzione prendere. È bello andare in Italia per la terza volta in questa stagione con questo weekend a Imola. Non girare di venerdì sarà un test interessante in quanto ci sarà poco tempo per prendere confidenza con la pista e meno dati da analizzare in vista delle qualifiche. Personalmente, i venerdì hanno senso purché il numero di gare sia ragionevole. Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana”

Foto: Lapresse