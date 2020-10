F1, Alexander Albon: “Soddisfatto del sesto posto, con un decimo in meno sarei stato a fianco di Max”

Alexander Albon conclude con il sorriso le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il pilota thailandese che sa perfettamente come il suo futuro in Red Bull dipenderà anche da quello che accadrà a Imola, infatti, ha saputo issare la sua RB16 al sesto posto e, fatto non sempre usuale, a soli 396 millesimi di distacco dal suo illustre compagno di scuderia Max Verstappen. “Sono sicuramente contento del mio tempo – sottolinea Alexander Albon al sito f1maximaal.nl – Nella parte alta della classifica tutto è molto ravvicinato. Se fossi stato in grado di limare un altro decimo sarei stato in grado di piazzarmi accanto a Max, quindi peccato”.

Un fine settimana che, per il momento, ha visto come grandi protagonisti i limiti del tracciato, con la direzione gara che ha cancellato decini e decine di tempi, tra prove libere e qualifiche. “Non capisco perché continuino a cambiare i limiti della pista durante un fine settimana. A mio parere sarebbe più sensato far valere solamente ghiaia e sabbia a bordo pista. Ovviamente quando sei impegnato nel tuo giro veloce cerchi di non pensare a questi aspetti, ma è davvero stressante”.

A questo punto il nativo di Londra prova a fare le carte alla gara di domani. “Sono sesto e parto da un buon punto, ma molto dipenderà dal comportamento delle gomme. Pensiamo che l’usura sarà elevata, ma è tutto da valutare. Partirò con la gomma soft, e non sarà semplice portarla avanti il più a lungo possibile”.

Foto: Lapresse