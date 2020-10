F1, Alexander Albon: “Peccato per il quinto posto, domani sarà una incognita non avendo potuto provare”

Alexander Albon si mangia le mani dopo le qualifiche del Gran Premio di Eifel 2020 della F1. Il thailandese, infatti, in una delle sue migliori versioni del campionato, ha sfiorato la seconda fila e l’ha persa nel confronto diretto con Charles Leclerc per questione di appena 12 millesimi. Una vera beffa per il portacolori del team Red Bull che brucia in maniera particolare proprio perché a togliergli la seconda fila è stata una vettura come la Ferrari che, fino a questo momento, è sempre stata regolata dalla scuderia di Milton Keynes.

“Sono abbastanza contento del mio giro di qualifica ma ci sono ancora aree da migliorare – spiega al sito ufficiale del team -. Anche se non abbiamo avuto molto tempo per girare e migliorarci, la macchina l’ho sentita bene sin dall’inizio. Mi sto godendo questo formato di due giorni, sembra di essere tornati alla F2. Ovviamente sarebbe stato bello essere davanti a Charles Leclerc, che ha fatto un buon giro, ma alla fine siamo stati sorpassati”.

In vista della gara Albon prova a essere fiducioso: “La quinta posizione non è un brutto punto di partenza e da lì possiamo combattere. Ovviamente abbiamo le due Renault dietro di noi quindi non sarà facile, dovremo tirare fuori i gomiti per imboccare nel migliore dei modi curva 1. La vera sfida sarà quando inizieremo i long run perché non abbiamo avuto modo di effettuare le simulazioni di passo gara. Vedremo come si svilupperà la gara, ma penso che ci siano molte opportunità per segnare dei punti pesanti”.

Foto: Lapresse